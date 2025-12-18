Nordés: la marca que transforma qualsevol moment en Màgia Pura aquestes festes de Nadal
Nordés celebra aquestes festes de Nadal el gran salt que ha fet en només un any: ha passat de ser una marca de ginebra prèmium a convertir-se en una gran família amb la incorporació dels seus nous productes, Nordés 0,0 i Nordés vermouth.
Nordés gin va néixer com una ginebra prèmium elaborada amb cura, amb una base vínica de raïm albariño i onze elements botànics, sis dels quals són de tradició gallega (sàlvia, salicòrnia, llorer, menta, eucaliptus i herba lluïsa), que aporten aquest sabor inconfusible i refrescant com l’alè d’aire fresc del vent Nordés. El resultat és una ginebra única i diferent, que ha traspassat fronteres i ja és present en més de 50 països d’arreu del món, representant l’essència més pura de l’Atlàntic.
En només 13 anys, Nordés gin s’ha convertit en el líder de la categoria en el segment prèmium de ginebres de més de 20 €. El 2024 va ser un any clau en què Nordés ha crescut com a marca per oferir nous productes que s’adapten a les noves necessitats de consum. Així neix Nordés 0,0, convertint Nordés en la primera marca de ginebra prèmium a Espanya a llançar la seva versió sense alcohol, ideal per a qualsevol moment del dia i per a aquells que prefereixen gaudir de l’aroma inconfusible de Nordés però amb 0 % d’alcohol. També neix Nordés vermouth, amb les seves dues versions, Nordés vermouth Roig i Nordés vermouth Blanc. Un sabor únic, suau i aromàtic que trenca amb els convencionalismes dels vermuts tradicionals.
Per a tots els moments
Nordés, una marca que destil·la Màgia Pura, capaç de conquistar els paladars més exigents en qualsevol ocasió gràcies a la versatilitat dels seus productes. Nordés és capaç de transformar qualsevol moment ordinari en quelcom extraordinari: aperitius, dinars, sopars, sobretaules, fins i tot en les postres. Nordés gin, Nordés 0,0 i Nordés vermouth seran els acompanyants gastronòmics ideals per celebrar i brindar amb amics i família aquestes festes de Nadal. La seva autenticitat, el seu origen inesperat i el seu sabor diferencial la converteixen en una marca icònica que es reflecteix en el gust de tots els seus productes i en el disseny artesanal de les seves ampolles, inspirades en la ceràmica tradicional gallega.
Nordés 0,0, inspirada en els botànics de tradició gallega i en el toc genial del raïm albariño, manté tot el sabor, l’aroma inconfusible i el caràcter atlàntic de Nordés gin, però sense alcohol. Gràcies a un procés d’elaboració lent i acurat, però també innovador, aquesta beguda presenta l’equilibri perfecte entre acidesa, dolçor i amargor. Amb només 3 kcal i sense sucre, Nordés 0,0 és un producte molt lleuger i fàcil de beure en qualsevol moment.
Per la seva banda, Nordés vermouth, amb el seu caràcter atlàntic i diferent, elaborat amb raïms acuradament seleccionats i aromes dels seus elements botànics —alguns d’ells de tradició gallega com la sàlvia, el llorer i l’herba lluïsa en el cas de Nordés vermouth Roig, i el llorer, la sàlvia i la salicòrnia en Nordés vermouth Blanc— es converteix en l’acompanyant gastronòmic ideal per als aperitius.
Eleva les festes amb aquestes combinacions
Per a qui vulgui gaudir al màxim d’aquestes festes de Nadal, Nordés proposa les seves combinacions imprescindibles: fresca i inconfusible, Nordés gin & tònic; i, per a qui vulgui continuar gaudint sense renunciar als seus plans del dia, Nordés 0,0 & tònic, l’alternativa sense alcohol.
Mode de preparació de Nordés gin & tònic:
- Utilitza sempre un got ample (suggeriment)
- Omple el got amb molt de gel
- Serveix 50 ml de Nordés gin
- Afegeix 200 ml de tònic neutre
- Decora amb tres raïms blancs
Mode de preparació de Nordés 0,0 & tònic:
- Got ample amb molt de gel
- Afegeix 50 ml de Nordés 0,0
- 200 ml de tònic, preferiblement neutre
- Decora amb una broqueta amb tres raïms blancs
Nordés vermouth es pot gaudir sol, amb molt de gel i en bona companyia.
En la seva versió vermut, l’aromàtic Nordés Vermouth Roig, fresc i suau, i el Nordés Vermouth Blanc, amb la mateixa preparació però decorat amb raïm blanc.
Mode de preparació:
Nordés vermouth Roig
- Got ample, preferiblement tipus on the rocks
- 2 o 3 glaçons grans
- Remenar per refredar bé la copa
- 70 ml de Nordés vermouth Roig
- Una broqueta amb un raïm negre per donar el toc Nordés i reforçar el sabor vínic
Nordés vermouth Blanc
- Got ample, preferiblement tipus on the rocks
- 2 o 3 glaçons grans
- Remenar per refredar bé la copa
- 70 ml de Nordés vermouth Blanc
- Una broqueta amb un raïm blanc per donar el toc Nordés i reforçar el sabor vínic
