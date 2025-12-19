El millor truc per deixar l'airfryer com nova després de cuinar
Un senzill gest pot agilitzar el procés de neteja
Jorge López
Els electrodomèstics s'han de netejar sovint i més els que tenen contacte directe amb el menjar. Així doncs, saber com fer-ho és indispensable. En aquest cas, t'ensenyarem com deixar la fregidora d'aire (airfryer) en perfectes condicions després del seu ús.
A TikTok s'ha viralitzat un truc que promet deixar l'airfryer com a nova usant ingredients que segur ja tens a casa. L'usuari @_tuhogar comparteix una barreja senzilla de bicarbonat de sodi, detergent i vinagre blanc que, combinats, aconsegueixen descompondre el greix incrustat sense necessitat de fregar intensament.
El procés és molt fàcil: primer, col·loca una cullerada de bicarbonat de sodi a la cistella de la fregidora. Després, afegeix-hi tres cullerades de detergent i la mateixa quantitat de vinagre. La reacció entre aquests ingredients comença a actuar gairebé immediatament. A continuació, cal afegir aigua calenta; el líquid canviarà de color, senyal que el greix s'està desprenent
Després de deixar reposar la barreja uns deu minuts, l'aigua es descarta juntament amb la brutícia. El que quedi es pot retirar amb una esponja suau, evitant fregar en excés. Finalment, només cal esbandir la cistella i les parts interiors amb aigua neta perquè la fregidora quedi llesta per al seu pròxim ús.
És important, de tota manera, no col·locar els aliments directament sobre la cistella, sinó fer servir paper vegetal, alumini o recipients específics per airfryer. Això no només facilita la neteja, sinó que també permet utilitzar el rentaplats per a aquests accessoris, protegint la cistella principal. Amb aquests passos, l'airfryer es manté en òptimes condicions, perllonga la seva vida útil i assegura que el menjar surti sempre deliciós.
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents