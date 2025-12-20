Aquest és el municipi gironí en el qual no podries comprar una casa ni que et toques la Grossa dues vegades
En aquest poble gironí, el preu del metre quadrat se situa al voltant dels 6.840 euros
Amb el sorteig de la Grossa de Nadal a tocar, moltes persones somien que els 400.000 euros del primer premi poden servir per fer realitat grans projectes, com ara comprar un habitatge. Però la realitat del mercat immobiliari català demostra que, en alguns municipis, ni tan sols guanyant el premi dues vegades seria suficient.
Un cop aplicats els impostos, el premi net queda al voltant dels 328.000 euros, una xifra considerable però insuficient en determinades zones especialment tensionades pel turisme i la manca d’oferta. Segons dades recents del mercat immobiliari, hi ha dos municipis de Catalunya on el preu mitjà d’un habitatge supera els 656.000 euros, és a dir, el valor equivalent a dos primers premis sencers.
Un d’aquests municipis és Cadaqués, a l’Alt Empordà, una de les joies més cotitzades de la Costa Brava. En aquest poble gironí, el preu del metre quadrat se situa al voltant dels 6.840 euros. Això vol dir que un pis de 90 metres quadrats pot arribar als 615.000 euros, i que un habitatge de 100 metres quadrats supera clarament els 684.000 euros. En aquest context, ni amb dues butlletes de la Grossa es podria accedir a un pis mitjà.
L’altre municipi que lidera els preus és Baqueira, al Pirineu català. Tot i no trobar-se a les comarques gironines, el seu cas evidencia una tendència compartida: el turisme d’alt poder adquisitiu, ja sigui de costa o de neu, impulsa els preus fins a límits inassolibles per a la majoria de la població. A Baqueira, el metre quadrat supera els 7.400 euros, situant el cost d’un pis de 90 metres quadrats per sobre dels 670.000 euros.
Aquests exemples confirmen que, tant a la Costa Brava com en altres punts exclusius del país, l’accés a l’habitatge s’ha desvinculat completament dels ingressos habituals. Fins i tot el cop de sort més gran de l’any, guanyar la Grossa de Nadal, no garanteix poder comprar un pis en alguns dels municipis més cobejats de Catalunya.
