La Seguretat Social en el punt de mira per una estafa telefònica feta per delinqüents professionals
Et regalen 200 euros en un abonament
Pedro Sanjuán
Els ciberdelinqüents sempre estan actius cercant noves oportunitats per enganyar als ciutadans. En aquest cas, l'estafa que estan duent a terme està es fa sota el nom de la Seguretat Social. Els delinqüents es fan passar per funcionaris de la dita administració a través d'una trucada telefònica on ofereixen un abonament de 200 euros mensuals durant sis mesos. Aquesta oferta tan suculenta ha fet que els ciutadans comencin a consultar fonts oficials buscant una resposta al respecte.
Aquesta campanya fraudulenta ha encès les alarmes a les institucions oficials. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha estat contundent, confirmant a VerificaRTVE que aquesta bonificació és completament inexistent i que els seus protocols d'actuació disten molt de fer trucades comercials per regalar diners.
Mecànica del frau: enginyeria social i suplantació d'identitat
L'engany comença amb una trucada telefònica que pot semblar legítima als ulls d'un usuari desprevingut. Els estafadors utilitzen tècniques de spoofing (suplantació de l'identificador de trucades) perquè a la pantalla del telèfon mòbil apareguin noms que inspiren confiança, com “Iss Bono 200euros Ajuda Social”. Aquest detall tècnic és crucial, ja que redueix les barreres de defensa de la víctima, que creu que està interactuant amb un organisme oficial.
Durant la conversa, el suposat agent informa el ciutadà que ha estat seleccionat per rebre aquesta ajuda extraordinària. Per fer efectiu l'ingrés, sol·liciten les dades d'una targeta bancària. Tot i això, el moment crític arriba instants després: els delinqüents envien un missatge SMS al mòbil de la víctima amb una clau numèrica de sis dígits i demanen que se'ls dicti aquest codi per "confirmar l'operació".
La realitat darrere aquest pas és perillosa. Aquest codi no és per rebre diners, sinó que sol ser el sistema de doble autenticació (2FA) necessari per autoritzar una compra en línia o una transferència sortint des del compte de la víctima. Lliurar aquesta numeració suposa donar les claus d'accés directe als fons bancaris.
La postura oficial i les denúncies ciutadanes
Davant la proliferació d'aquests casos, les autoritats han reiterat que l'administració pública mai no opera d'aquesta manera. Fonts del Ministeri asseguren que la Seguretat Social no fa mai trucades telefòniques proactives per oferir prestacions no sol·licitades, ni molt menys demana dades bancàries o codis de verificació per telèfon. Tota comunicació oficial relativa a ajuts reals es realitza a través de notificacions certificades o mitjançant la Seu Electrònica.
L'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) també ha pres cartes en l'assumpte. A través de la Línia d'Ajuda 017, han rebut múltiples reports d'usuaris anònims que busquen assessorament després de rebre aquestes trucades sospitoses. Els experts d'aquesta entitat classifiquen aquests intents com a casos clars de vishing (phishing de veu), dissenyats per robar credencials i diners aprofitant la necessitat econòmica de les persones.
Pautes essencials per a la protecció de dades
Identificar aquestes amenaces requereix mantenir una actitud constant d'alerta. La web de la Seguretat Social ofereix una sèrie de recomanacions vitals per evitar caure al parany. Desconfiar és la primera regla: qualsevol trucada que prometi diners fàcils per prestacions desconegudes o endarreriments inexistents ha de ser considerada, per defecte, un intent d'estafa.
Protegir la informació personal és imperatiu. Els experts aconsellen penjar immediatament si linterlocutor sol·licita codis que acaben d'arribar per SMS o correu electrònic, ja que aquests són estrictament confidencials. A més, hi ha altres senyals d'alerta visuals en fraus similars que arriben per escrit, com ara les faltes d'ortografia, l'ús de logotips desactualitzats o la barreja de noms de diferents entitats en un mateix missatge.
Recordeu que aquest tipus de fraus és cíclic. Anteriorment, ja es va alertar sobre estafes semblants que prometien reemborsaments de 380 euros per ingressos hospitalaris o devolucions de l'Agència Tributària. Mantenir-se informat a través de canals oficials i verificar qualsevol oferta “massa bona per ser veritat” és la millor barrera contra el cibercrim.
