T'interessa: El truc viral i legal per pagar menys a Hisenda o millorar la pensió
Un ajustament a finals d’any permet aprofitar al màxim les deduccions fiscals i reforçar l’estalvi per a la jubilació
Pagar impostos continua sent una obligació per a tots els contribuents, però una bona planificació fiscal pot ajudar a reduir la factura amb Hisenda i, alhora, millorar la situació futura. Un economista expert ha explicat recentment com aprofitar els últims mesos de l’any per treure més rendiment a les deduccions fiscals.
Segons aquest especialista, una de les opcions més eficients és incrementar l’aportació al pla de pensions abans que acabi l’any. En el cas de les persones que aporten habitualment 100 euros mensuals, es recomana fer un esforç addicional al desembre i ingressar 300 euros més. D’aquesta manera, s’arriba als 1.500 euros anuals, que és el límit legal que permet aplicar la deducció màxima a la declaració de la renda.
Aquesta estratègia suposa un doble benefici: reduir la càrrega fiscal immediata i invertir en l’estalvi de cara a la jubilació. Tot i això, l’expert remarca que només és recomanable si es disposa de prou liquiditat a finals d’any. Si l’aportació extra posa en risc l’economia personal, és preferible no forçar la situació.
Els plans de pensions no són l’única via per obtenir avantatges fiscals. La compra de vehicles elèctrics o la realització de donatius també permeten accedir a deduccions previstes per la normativa vigent.
El missatge principal és clar: pensar en la fiscalitat com una eina de planificació i no només com una obligació pot ajudar a millorar tant el present com el futur econòmic dels contribuents. Encara a temps, un petit ajust pot fer que la propera cita amb Hisenda sigui molt més suportable.
