Aconsegueix complir amb els teus objectius amb els consells del doctor Javier Calatrava
L'esforç val la pena
Cloe Bellido
Hi ha moltíssimes especialitats dins la medicina. Una de les seves branques és la de la salut bucodental. Javier Calatrava, especialista en implantologia, ha explicat en el pòdcast 'Espejo Dental' la importància de l'actitud i la motivació per aconseguir el que un vol. Així ell ha arribat a guanyar diversos premis internacionals al mèrit científic.
"Hi ha una frase de Rafa Nadal que crec que és una inspiració per a tot espanyol i tota persona, que l'esforç sempre val la pena", assegura el doctor, que lamenta que "a la societat d'avui dia l'esforç no està de moda".
Llicenciat en Odontologia per la Universitat Complutense de Madrid, Calatrava té un màster en Ciències Odontològiques i en Periodòncia i Implants, a més de ser expert en Clínica Periodontal. "Ara faig 30 anys, porto 14 anys dia rere dia esforçant-me per un objectiu", explica.
"Si val la pena... bé, hi ha setmanes que dormo poc, setmanes que són intenses i jo també em pregunto si val la pena. Però crec que a la vida cal mirar enrere, si té sentit en retrospectiva. I crec que en retrospectiva, sens dubte, l'esforç val la pena", assegura el metge, lamentant que avui dia ja no es valora.
L'actitud, una virtut fonamental
Per a l'odontòleg, l'actitud i la motivació són vitals. "Tot a la vida és actitud. L'actitud crec que és la virtut més important d'una persona. Jo intento sempre despertar-me amb bona actitud encara que hagi dormit poc i estigui cansat", explica.
"Una cosa que em dic moltes vegades a mi mateix és mengem-nos el dia. I això, compaginat per exemple amb posar-se música, posar-te una cançó que et motivi. És difícil estar de mal humor amb una cançó que t'encanti i que et motivi", aconsella.
Calatrava explica que quan cursava el màster de Periodòncia estudiava cada dia, de l'1 de gener al 21 de maig, de les 9 del matí a l'1 de la matinada. "Cada matí i cada tarda menjava i em feia una migdiada de 20 minuts. Em posava la mateixa cançó. Una cançó que em motiva moltíssim, que me la posava durant la carrera abans de cada examen", revela.
