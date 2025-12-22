Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros
Un error de doble encunyació en una peça del 2009 ha despertat l’interès dels col·leccionistes
El món de la numismàtica, l’afició per col·leccionar monedes, continua generant sorpreses quan apareixen peces capaces de multiplicar el seu valor de manera inesperada. És el cas d’una moneda d’1 euro de Portugal, encunyada l’any 2009, que s’ha convertit en un objecte molt cobejat per un error poc habitual en el seu disseny.
La moneda presenta una doble encunyació, una anomalia produïda durant el procés de fabricació que provoca la duplicació d’alguns elements visuals. Tot i que a simple vista pot semblar una peça normal, una observació detallada permet detectar aquesta irregularitat, que la converteix en una raresa molt valorada dins del mercat col·leccionista.
Actualment, una d’aquestes monedes s’ofereix en una plataforma de venda de segona mà per prop de 6.000 euros, concretament uns 5.900 euros, una xifra que contrasta fortament amb el seu valor facial. Segons l’anunci, ja ha despertat l’interès de diversos possibles compradors, fet que confirma la seva rellevància dins del sector especialitzat.
Malgrat que l’ús de l’efectiu ha disminuït amb l’expansió dels pagaments digitals, experts i col·leccionistes recomanen revisar les monedes que encara circulen. Errors d’encunyació, edicions limitades o detalls històrics poden convertir una peça aparentment comuna en un autèntic tresor, com demostra aquesta moneda d’1 euro portuguesa que ha multiplicat el seu valor de manera extraordinària.
