Conduir tranquil: Quan la teva assegurança es converteix en el teu millor copilot
Un cotxe mai no és només un cotxe. És el que et porta a veure els qui estimes, el que t'acompanya en el dia a dia i, de vegades, el que et treu d’un compromís. Per això, les assegurances de cotxes han començat a canviar: ja no es limiten a reaccionar quan passa alguna cosa, sinó que busquen avançar-se i fer la vida del conductor una mica més senzilla.
Durant anys, una assegurança era bàsicament una xarxa de protecció: danys, robatori, incendi… poca cosa més. Però la manera de moure'ns ha evolucionat, i amb ella les expectatives. Avui, els conductors esperen tranquil·litat, comoditat i solucions pràctiques, no només una compensació econòmica quan les coses es torcen.
Serveis que segueixen el ritme
En el dia a dia, els imprevistos arriben sense avisar: un xoc menor, una avaria inoportuna, un matí que comença torçant-se. En aquest punt, comptar amb una bona assegurança de cotxe i serveis que et tornen la normalitat no és un luxe: és una necessitat.
Aquí entra el vehicle de substitució, un autèntic salvavides quan el teu cotxe ha de parar i tu no ho pots fer. Poder seguir amb la teva rutina sense reorganitzar mitja vida és un alleugeriment que es nota.
I si ni tan sols saps on ets —cosa més habitual del que sembla— la geolocalització a través de l'app de MAPFRE permet que l'ajuda arribi a tu de manera ràpida i precisa. No cal explicar carreteres secundàries o punts difícils: t'ubiquen i t'hi assisteixen, siguis on siguis.
Darrere d'aquesta rapidesa hi ha una cosa que no es veu però es nota: prop de 2.200 grues i uns 50 vehicles taller repartits per tot Espanya, llestos per intervenir fins i tot abans que l'estrès faci aparició.
Assistència que no entén d'hores ni distàncies
Tots hem presenciat aquesta escena: un cotxe aturat a la cuneta, algú mirant el rellotge i pensant què fer. L'assistència a la carretera és un imprescindible, sí, però no totes funcionen igual.
MAPFRE ofereix atenció 24/7 en tota mena de vies, també en camins de terra. Si et quedes atrapat quan intentes arribar a aquella cala remota o a un mirador amagat, saps que l'ajuda arribarà. A més, l'assistència comença des del quilòmetre zero, cosa essencial en viatges i escapades.
Les solucions in situ -reparacions petites, càrrega de bateria, combustible, canvi de roda- eviten haver de remolcar si no és necessari. I quan sí que ho és, el trasllat al taller es realitza el mateix dia si no supera els 150 km; i si és més lluny, entre tres i cinc dies.
Suport legal
Ningú no pensa en tràmits legals fins que li toca viure'ls. Una multa discutible, un desacord després d'un accident, una reclamació inesperada… La defensa jurídica inclosa en moltes pòlisses és un salvavides silenciós. Des d'assessorament professional fins a la gestió de recursos de sancions, et pot evitar temps, estrès i errors.
I fins i tot en casos més complicats —com la pèrdua total de punts del carnet— hi ha pòlisses que contemplen ajudes per a cursos de recuperació o compensacions que faciliten el dia a dia durant aquest període.
Revisions, ITV i altres tràmits que t'estalvien mals de cap
La ITV (o el seu equivalent en altres països) és una d'aquelles gestions que tots coneixem… i que gairebé ningú no gaudeix. A MAPFRE, s'ofereixen revisions prèvies per detectar errors abans de la inspecció oficial o fins i tot encarregant-se del tràmit per tu. Ideal per a qui va amb pressa —o simplement no vol enfrontar-se al procés.
Cobertures que potser no imaginaves
L'evolució de l'assegurança també ha donat lloc a beneficis menys coneguts però sorprenentment útils: assistència veterinària si viatges amb la teva mascota i tens un accident, cobertures relacionades amb pròtesis o intervencions estètiques, recompenses per bona conducció mitjançant apps... petites millores que parlen de noves maneres d'entendre la mobilitat.
Per part seva, i davant la creixent demanda dels vehicles elèctrics, MAPFRE ha desenvolupat també assegurances específiques que responen a les necessitats particulars d'aquests automòbils. Entre les cobertures destacades per a aquests vehicles s'hi inclouen: la cobertura de la bateria -un dels components més cars dels vehicles elèctrics- davant d'avaries i danys o l'assistència de càrrega, és a dir, un servei d'assistència per si el vehicle es queda sense càrrega a la via pública.
Curiosament, molts assegurats desconeixen serveis que ja tenen inclosos. Revisar la pòlissa o consultar amb un agent pot revelar avantatges que mai no s'havien aprofitat.
Al final, no és només una assegurança: és un company de viatge
Una cosa que busquem tots en una assegurança és que ens protegeixi en tot moment i situació. Sentir-nos cuidats, bàsicament. I en tots els sentits. Per això, l'assegurança del cotxe també té en compte el benestar psicològic, especialment en cas d'un accident greu o robatori, situacions límit que poden suposar un xoc i convé tractar perquè no deixin seqüeles. Per a aquests casos, l'assegurança de cotxes MAPFRE presta assistència psicoemocional.
L'asseguradora també compta amb assistència a les persones per malaltia sobrevinguda o lesió del conductor, no necessàriament derivada d'accident de trànsit.
Avui, protegir el cotxe és molt més que complir amb una obligació legal. És triar com vols que t'acompanyin a la carretera, quin nivell de tranquil·litat busques i quins serveis encaixen amb el teu estil de vida.
MAPFRE treballa precisament en aquest enfocament: escoltar, entendre i ajudar a personalitzar una protecció que s'adapti a cada conductor. No es tracta de vendre més, sinó oferir un suport que realment es noti quan el necessites.endre més, sinó d’oferir un suport que realment es noti quan el necessites.
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Jordi Linares: «No he vist cap altre jugador tan bo tècnicament com jo a Girona»
- El 90693, el tercer premi de la Loteria de Nadal, cau a Girona, Cadaqués i Sant Joan de les Abadesses
- Faustino Oro, amb 12 anys, a un pas de ser el gran mestre més jove de la història dels escacs
- Recupera el pis cedit a l'Ajuntament de Girona per lloguer social que estava 'ocupat', però se’l troba sense mobles
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora