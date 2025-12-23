Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Idees de regals educatius, artesans o solidaris: regalar amb sentit

Digues adeu al consumisme i aposta pel comerç local, entre altres

Quin regal faràs aquest any?

Quin regal faràs aquest any? / freepik

Eva Remolina / AMIC

Cada vegada més persones busquen alternatives als regals convencionals, amb la voluntat de regalar alguna cosa que vagi més enllà de l’objecte en si. Els regals educatius, artesans o solidaris són una manera de tenir cura de les persones, del territori i dels valors que volem transmetre. Regalar amb sentit és apostar per allò que deixa empremta.Els regals educatius estimulen la curiositat, la creativitat i el pensament crític, especialment en infants i joves, però també en adults.

Algunes idees:

  • Jocs de taula cooperatius que fomenten el treball en equip.
  • Trencaclosques, jocs de lògica o construcció.
  • Llibres il·lustrats, contes amb valors o llibres de coneixement.
  • Materials creatius: manualitats, dibuix, música o ciència.
  • Subscripcions a revistes educatives o tallers formatius.

Aquests regals no només entretenen, sinó que acompanyen processos d’aprenentatge.

Regals artesans: peces úniques amb història

L’artesania aporta valor, autenticitat i proximitat. Cada peça està feta amb temps, cura i saber fer.

Propostes de regals artesans:

  • Objectes de ceràmica, fusta o tèxtil fets a mà.
  • Joieria artesanal amb materials naturals.
  • Productes de cosmètica natural elaborats localment.
  • Llibretes, il·lustracions o làmines d’artistes independents.
  • Joguines de fusta o materials sostenibles.

Regalar artesania és donar suport a petits projectes i valorar el treball manual en un món cada vegada més accelerat.

Regals solidaris: compartir i transformar

Els regals solidaris tenen un impacte positiu més enllà de la persona que els rep. Són una manera de contribuir a causes socials, ambientals o humanitàries.

Algunes opcions:

  • Productes de comerç just.
  • Regals que destinen part dels beneficis a ONG o projectes socials.
  • Donacions simbòliques en nom d’algú (educació, salut, medi ambient).
  • Llibres o productes creats per entitats socials.
  • Experiències solidàries o voluntariat puntual.

Aquests regals transmeten el missatge que regalar també pot ser cuidar el món.

Gamma de joguines educatives de fusta d'ALDI.

Gamma de joguines educatives de fusta d'ALDI. / -

Regals d’experiències: moments que perduren

Més enllà dels objectes, les experiències són una opció cada vegada més valorada:

  • Tallers creatius o educatius.
  • Activitats culturals, teatrals o musicals.
  • Sortides a la natura o visites guiades.
  • Temps compartit: un dinar, una excursió, una tarda junts.

Les experiències generen records i emocions que duren molt més que qualsevol embalatge.

Abans de comprar, pot ajudar fer-se algunes preguntes:

  • A qui va destinat i què li agrada realment?
  • És un objecte necessari o útil?
  • Quin impacte té la seva compra?
  • Està alineat amb els meus valors?

Regalar amb consciència no vol dir gastar més, sinó triar millor.

