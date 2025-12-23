Oferta TReSC: -10% descompte Esmorzar i visita a Empordàlia
El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors un 10% de descompte a l'esmorzar i visita a Empordàlia.
*Descompte limitat a dues persones per subscriptor.
Empordàlia és la unió de petits productors de la comarca de l’Empordà, que treballem la terra des de fa moltes generacions. El nostre compromís no és cap altre que saber reunir en cada ampolla bagatge i qualitat.
Elaborem Vins DO Empordà i Oli d’oliva extra verge (DOP Oli de l’Empordà).
Ens amara el vent de tramuntana, una geografia rocallosa, poca pluja generosa i la salabror del mar proper.
Formem una gran família que treballem un terrer d’oliveres centenària i ceps autòctons i antics tal i com els nostres avis i besavis ens van ensenyar, amb el respecte a la terra, seguint els mateixos valors i continuant el mateix camí per les generacions futures.
Comença la visita amb un esmorzar amb productes de l’Empordà maridats amb els nostres vins. Tot seguit, visita el nostre celler. Pels amants del vi, l’oli i el bon menjar!
La visita és en grup i es duu a terme en català, si voleu fer la visita en una altra llengua, si us plau, contacteu-nos.
*Enllaç: https://botiga.empordalia.com/producte/visita-i-tast-de-vi-i-oli/
Podeu aconseguir el codi promocional a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat. Promoció limitada.
