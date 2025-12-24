Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els ciberdelinqüents poden interceptar missatges SMS si el dispositiu es connecta a xarxes 2G no protegides

Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin / DdG

Bruna Segura

Girona

La Guàrdia Civil adverteix que mantenir activada la connexió 2G al mòbil pot exposar els usuaris a estafes, ja que els ciberdelinqüents poden utilitzar dispositius anomenats ‘Stingrays’ per forçar els telèfons a connectar-se a aquestes xarxes antigues i vulnerables.

Segons un informe de l’Associació del Sistema Global de Comunicacions Mòbils (GSMA), els ‘Stingrays’ són dispositius portàtils que es poden comprar fàcilment per internet i que permeten interceptar missatges SMS i enviar-ne de fraudulents als mòbils connectats a 2G, una xarxa que no compta amb cap protecció de seguretat.

Aquesta tècnica s’utilitza especialment durant l’estiu, quan augmenten les estafes perquè molta gent està de vacances i més pendent del telèfon. Els delinqüents la combinen amb altres mètodes com el ‘phishing’ o el ‘smishing’.

Com desactivar la connexió 2G al mòbil (Android 12 o superior)

  1. Accedeix als Ajustos del telèfon.
  2. Entra a l’apartat “Xarxes i Internet”.
  3. Clica a “SIM”.
  4. Desactiva l’opció “Permetre 2G”.

Els experts insisteixen que és fonamental desactivar aquesta opció per evitar que els SMS fraudulents arribin al dispositiu, ja que no poden ser detectats pels filtres d’spam ni pels operadors de telefonia.

