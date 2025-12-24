Coneix l'hora màgica: El millor moment per estalviar quan compres al supermercat
Les rebaixes amb etiquetes grogues permeten aconseguir descomptes de fins al 70% en productes frescos
La clau és conèixer els horaris en què es col·loquen les etiquetes de descompte i adaptar-hi la compra habitual.
Fer la compra al supermercat s’ha tornat cada vegada més car, però hi ha estratègies senzilles per pagar menys. Una d’elles és aprofitar l’anomenada “hora màgica”, el moment en què els establiments col·loquen les etiquetes grogues que marquen productes a punt de caducar o de sortir de les prestatgeries.
Aquests aliments tenen la mateixa qualitat que la resta, però amb descomptes que poden arribar fins al 70%, especialment en carn, peix o làctics.
Els horaris acostumen a repetir-se:
- Al matí (9.00–11.00 h): es rebaixen els productes que no es van vendre el dia anterior.
- A la tarda (a partir de les 19.00 h): és habitual trobar nous descomptes per buidar prestatgeries, sobretot els dissabtes.
Cal tenir en compte, però, que l’“hora màgica” no és fixa i depèn de les vendes diàries. Els experts recomanen observar els hàbits al supermercat habitual —sigui a Girona ciutat o a establiments de la demarcació— per detectar quins són els moments més habituals de descompte.
Molts dels productes amb etiqueta groga es poden congelar (sempre que no hagin estat descongelats abans), fet que permet planificar millor la compra i reduir la despesa setmanal.
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora
- Aquest cop en dia de mercat a Girona: Cau un altre arbre de la Devesa
- Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desnonament
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros
- Salellas sobre el tall davant l'escola Àgora de Sant Narcís: 'Assumeixo les conseqüències