Coneix l'hora màgica: El millor moment per estalviar quan compres al supermercat

Les rebaixes amb etiquetes grogues permeten aconseguir descomptes de fins al 70% en productes frescos

Bruna Segura

Girona

La clau és conèixer els horaris en què es col·loquen les etiquetes de descompte i adaptar-hi la compra habitual.

Fer la compra al supermercat s’ha tornat cada vegada més car, però hi ha estratègies senzilles per pagar menys. Una d’elles és aprofitar l’anomenada “hora màgica”, el moment en què els establiments col·loquen les etiquetes grogues que marquen productes a punt de caducar o de sortir de les prestatgeries.

Aquests aliments tenen la mateixa qualitat que la resta, però amb descomptes que poden arribar fins al 70%, especialment en carn, peix o làctics.

Els horaris acostumen a repetir-se:

  • Al matí (9.00–11.00 h): es rebaixen els productes que no es van vendre el dia anterior.
  • A la tarda (a partir de les 19.00 h): és habitual trobar nous descomptes per buidar prestatgeries, sobretot els dissabtes.

Cal tenir en compte, però, que l’“hora màgica” no és fixa i depèn de les vendes diàries. Els experts recomanen observar els hàbits al supermercat habitual —sigui a Girona ciutat o a establiments de la demarcació— per detectar quins són els moments més habituals de descompte.

Molts dels productes amb etiqueta groga es poden congelar (sempre que no hagin estat descongelats abans), fet que permet planificar millor la compra i reduir la despesa setmanal.

