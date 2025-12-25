L'estafa de la Loteria: el tocomotxo
Compte perquè encara queda el sorteig de la Grossa de Cap d'Any i el de Reis
Patricia López Avilés
El sorteig de Nadal va donar alegries a diversos punts d'Espanya. Un dels beneficiats va ser el territori gironí on van tocar diversos premis: el tercer i el cinquè; concretament a Girona, Cadaqués, Sant Joan de les Abadesses i Porqueres.
Aquesta tradició, que va començar al s.XIX a Espanya, reuneix cada 22 de desembre familiars i amics al voltant del televisor i la ràdio amb la il·lusió de guanyar algun dels premis d'aquest sorteig emblemàtic.
Tot i això, a causa de la gran expectació que genera aquest esdeveniment, els delinqüents també aprofiten l'ocasió: els Mossos d'Esquadra adverteixen del ressorgiment de la clàssica estafa del tocomotxo.
Una estafa tradicional
I és que, malgrat l'auge dels delictes informàtics per internet, el tocomotxo és una estafa gairebé tan antiga com el mateix sorteig de Nadal, i molts ciutadans denuncien haver estat víctimes d'aquesta estafa.
El terme deriva de l'expressió "va tocar molt", i consisteix a abordar un individu pel carrer amb l'excusa de vendre-li un número premiat a canvi d'una gran quantitat de diners, però sempre menys que el premi que suposadament et donaran per ell.
Normalment, el delinqüent exposa motius convincents per explicar-ne la impossibilitat de cobrar el premi. Algunes de les excuses més recurrents que fan servir són: ser un estranger en situació irregular o estar en un procés de divorci i no voler compartir el premi amb la seva exparella.
Com denunciar el frau
De fet, els estafadors solen mostrar fins i tot una falsa llista de dècims on, entre ells, apareix la butlleta guanyadora. Si la víctima accedeix, l'acompanyen el banc a retirar els diners i, a canvi, li lliuren el dècim, que finalment no ha resultat premiat o que està falsificat.
Les víctimes solen ser persones d'edat avançada però, encara que sembli senzill identificar els estafadors, es tracta d'autèntics professionals que actuen ràpidament i són molt creïbles, per la qual cosa pot ser fàcil caure al parany.
Si s'ha estat víctima del tocomotxo, cal presentar una denúncia formal als Mossos d'Esquadra, presencialment o per telèfon. A continuació, cal aportar tots els detalls de l'estafa, testimonis i proves.
Desconfia i conserva la teva butlleta
Per evitar aquest tipus de fraus, és fonamental comprar els dècims de loteria únicament en llocs autoritzats, sigui en establiments físics o en línia.
Desconfiar dels missatges rebuts sobre haver estat premiat en un sorteig en què no s'ha participat.
Comprovar que el dècim conté el logotip, el codi i tots els elements de verificació.
Conservar la butlleta en perfectes condicions i tenir present que caduca al cap de tres mesos d'haver estat premiat.
- Una de les empreses de José Elías tanca un acord milionari amb un hotel de Cadaqués
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Sabies que al barri vell de Salt trobem edificis des d’on es disparaven ballestes i armes de foc?
- Èxit de vendes de panettones d'un obrador de Beget, amb una vintena d'habitants: 'Estem aclaparats, ve gent d'arreu
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Necrològiques del 24 de desembre de 2025
- Què fer aquests dies de Nadal a les comarques gironines