El secret de la longevitat explicat per l'oncòleg de 97 anys Silvio Garattini
És tan senzill com practicar aquest hàbit diàriament
Javier Fidalgo
Caminar és una de les activitats més saludables, aptes per a quasi totes les persones i edats. Així doncs, i segons els consells de l'oncòleg Silvio Garattini, fundador de l'Institut Mario Negri de Bèrgam, si vols viure més anys, has de caminar i ho diu una persona amb 97 anys.
Recentment, el científic italià ha concedit una entrevista al 'Corriere della Sera'. Durant la conversa, Garattini ha reflexionat sobre la importància de mantenir-se actiu, així com els beneficis de tenir uns hàbits de vida saludables.
"Els bons hàbits de vida ens beneficien a nosaltres mateixos, en primer lloc, i a més aporten molts altres avantatges. Si estem bé, les nostres famílies tampoc se'n ressenten; és un acte de gran generositat cap als nostres familiars i éssers més estimats"
L'investigador ressalta que la clau de l'exercici físic no és la quantitat, sinó la intensitat i la regularitat: "Intento fer almenys 5 quilòmetres al dia, fins i tot actualment intento mantenir aquest objectiu", comenta Garattini.
Tot i això, el metge adverteix que les caminades han de tenir un ritme "relativament ràpid" per aconseguir l'efecte aeròbic: "Hi ha d'haver certa fatiga, que consisteix en una respiració dificultosa i un augment de la freqüència cardíaca. Caminar per veure aparadors no és activitat física".
El moviment és important per a qualsevol persona, sense importar l'edat: "No és mai massa tard, fins i tot als 80 anys es pot començar a caminar. Sempre és millor que estar aturat", afegeix l'especialista.
Segons Garattini, no cal obsessionar-se amb el temps d'entrenament. "Aquest és un altre aspecte que cal tenir en compte. El temps recomanat d'exercici està entre 150 i 300 minuts a la setmana, cosa que facis de més bàsicament no té cap benefici", sentencia el divulgador.
Finalment, l'oncòleg italià recorda els efectes positius de l'exercici, més enllà dels físics: "També millora la circulació cerebral. I afavoreix la socialització, l'activitat física es pot considerar una forma de moviment col·lectiu. Per exemple, caminar plegats, xerrar, afavoreix les relacions socials".
