Vigo, una ciutat per a tot l'any
Si hi ha un destí que viu en constant transformació, aquest és Vigo. No és casualitat que sigui reconeguda com “la ciutat amb millor qualitat de vida” o “la millor ciutat per viure”, segons l'OCU. Distincions que han situat Vigo al mapa internacional i han despertat la curiositat dels que busquen una ciutat vibrant, moderna i acollidora.
Avui, passejar per Vigo és gaudir d’una nova forma de mobilitat pensada per a les persones. Visitants i locals es mouen amb comoditat gràcies a un model pioner a Espanya, on ascensors, rampes i escales mecàniques connecten barris i dibuixen un ritme urbà més amable. D'aquest esperit innovador neix l'HALO, la nova icona arquitectònica de la ciutat: dos ascensors panoràmics que salven més de 60 metres d'alçada i enllacen dues zones més transitades amb vistes espectaculars a la ria.
Entre el mar i la muntanya, Vigo ofereix una infinitat d'experiències a l'aire lliure i un compromís ferm amb el turisme sostenible. La seva joia natural més preada són les illes Cíes, amb la seva platja guardonada com la millor del món i un ecosistema únic. També la renovada platja de Samil, amb el seu gran passeig i la regeneració dunar, torna a convertir-se en un punt de trobada imprescindible. I si hi ha un moment que no et voldràs perdre, és el capvespre: veure com el sol s'amaga entre les Cíes és un moment per recordar.
I quan arriba el desembre, Vigo brilla amb més força que mai. Parlar de Nadal és parlar de Vigo, ja consolidada com una de les grans capitals nadalenques d'Europa. Milions de llums il·luminen més de 460 carrers, amb la Porta do Sol i el seu imponent arbre com a epicentre d'una celebració que inclou mercats, la gran sínia i un ambient familiar que sorprèn els que descobreixen la ciutat per primera vegada.
L’oferta cultural completa l’experiència. La xarxa de museus de Vigo permet aprofundir en les seves arrels, des del Pazo-Museo Quiñones de León i els seus jardins històrics fins a les recreacions de la Reconquesta del 1809, que cada 28 de març omplen el nucli històric de vida. El Monte de O Castro, amb els seus espais museïtzats i les galeries subterrànies utilitzades el 1719 per defensar la ciutat de Vigo, és una altra parada ineludible.
Però si alguna cosa defineix Vigo és la seva gent. L'hospitalitat als carrers, la cura a cada plat servit als seus restaurants i la cortesia als hotels converteixen l'estada en una experiència memorable. Vigo és una ciutat que es gaudeix pel que ofereix, però també pels qui la construeixen dia a dia. Amable, propera i amb una qualitat de servei que convida a tornar-hi a qualsevol època de l'any.
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- Ter Stegen apunta al Girona
- La gironina Del Moral preveu tancar l’any amb un nou rècord de facturació en plena expansió per la província
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter