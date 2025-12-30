Nou pobles màgics de Gran Canària i com el clima primaveral et regala un viatge “d'estiu” en ple hivern
La llista amb els secrets que amaga la costa del millor destí d'Espanya per a escapar-se del fred
Pablo González
Espanya sencera s'abriga i comença a ratllar dies en el calendari per a tornar a gaudir una mica de sol que permeti estendre la tovallola en la sorra. Mentrestant, a Gran Canària, l'ambient primaveral continua actiu i encara li queda corda perquè s'estén els dotze mesos de l'any. També ara en aquest mes de gener.
L'illa és aquest lloc on l'hivern és encara una bona excusa per a caminar al costat de la mar, assaborir producte local recentment sortit de l'oceà i calçar-se les botes de senderisme sense renunciar a un bany en acabar la ruta. Més enllà del sol i la platja, Gran Canària desplega una xarxa de pobles costaners amb identitat pròpia, gastronomia lligada al territori, cultura viva i paisatges que conviden a unes vacances al costat de tota la família. Fins i tot per Nadal.
A través d'aquests pobles pots veure la punta de l'iceberg de tot el que és aquest petit “continent”, en el qual, miris on miris, hi ha una illa que et demostra que és un destí ideal per als qui busquen bona temperatura, experiències autèntiques i molt més que una gandula i una ombrel·la.
Nou pobles màgics per a recórrer a Gran Canària
1. El Llogaret de Sant Nicolau i la seva naturalesa salvatge
El Llogaret de Sant Nicolau està a l'extrem occidental de l'illa i és un bon sinònim de tranquil·litat. També de mar oberta i de producte local. La seva costa abrupta i les platges de calleu-vos miren a un dels trams de costa més espectaculars de Gran Canària.
És també punt de partida de rutes de senderisme que s'endinsen a barrancs i espais naturals protegits, com la del barranc de Guguy, una de les més conegudes. Després d'una caminada, res com asseure't amb una beguda freda a taula i demanar-te peix fresc, tomàquets de la zona o formatges artesans en els restaurants locals. Aquí la cuina és una prolongació del paisatge.
2. Punta de Gáldar: tradició marinera en estat pur
Ens anem al nord. Allí Gáldar guarda un dels seus tresors al costat de la mar: el Toll de Punta de Gáldar, el que veiem a la foto. Aquest racó, molt volgut pels locals, permet gaudir de l'oceà fins i tot a l'hivern, sempre que les condicions de l'oceà ho permetin.
El centre històric de Gáldar, a pocs minuts, completa l'experiència amb patrimoni cultural, museus i una gastronomia on el peix salat, el gofio i els guisats mariners poden ser l'elecció perfecta del teu menú.
3. Ingenio: vent, El Burrero i molt més
El Burrero, en el municipi de Ingenio, és un poble costaner amb un ambient autèntic i un ritme pausat. És conegut per les seves condicions per a esports com el windsurf i per la seva platja oberta a l'Atlàntic. Passejar per la seva avinguda marítima al capvespre és un d'aquests plaers senzills que fan gust de vacances (més encara si vens escapant del fred).
En els seus bars i restaurants, la cuina casolana es recolza en el peix del dia i en receptes tradicionals que reconforten després d'una jornada activa. Són una bona càrrega de piles.
4. Moya: piscines naturals entre penya-segats
El Roque és el barri costaner de Moya i un d'aquests llocs on la naturalesa marca el caràcter del poble. Té tolls i piscines naturals encaixades entre roques volcàniques. Ideals per a donar-se un capbussó fins i tot en els mesos d'hivern.
Molt a prop comencen senderes que connecten la costa amb el verd interior de Moya, famós pel seu laurisilva. Això és precisament el que fa famós a Moya: un dels últims reductes de laurisilva que queden a l'illa, un bosc subtropical que es pot combinar amb l'oceà en un mateix dia. Perfecte per a viatgers actius.
5. Arucas: Els Charcones, lava i producte local
En Arucas, Els Charcones ofereixen una experiència diferent de la mar: tolls naturals formats per antigues bugades volcàniques, amb vistes obertes a l'Atlàntic. És un lloc ideal per a gaudir del paisatge i del clima suau durant tot l'any. El casc de Arucas, amb la seva arquitectura de pedra i la seva tradició agrícola, convida a completar la visita amb productes locals i rom artesanal. Els peixos i mariscos seran els plats estrella quan et detinguis a l'hora de menjar per a asseure't a la taula d'una terrassa. És molt important que et fixis en les prohibicions de bany quan decideixis entrar a l'aigua, és necessari perquè el teu viatge sigui rodó i sense imprevistos, tant aquí com en la resta de l'illa.
6. Mogán: la Venècia de Gran Canària
Conegut com la “Venècia de Gran Canària”, Mogán és un dels pobles costaners més pintorescos de l'illa. Els seus carrers florits, el seu port esportiu i el seu ambient tranquil fan que aquest sigui un un destí sense igual per a aquesta escapada que estàs planejant. Des del Port de Mogán parteixen rutes costaneres i excursions amb vaixell. Pots sortir aviat al matí i després, a l'hora de l'esmorzar, demanar-te una cosa freda i una tapa de polp, per exemple. Si ja sona bastant bé, amb màniga curta encara més. Ah! I gaudir dels vins canaris. Aquest racó ha sabut mantenir l'essència de barri mariner típic.
7. Agaete: mar, cafè i tradició
Agaete mira a l'oceà i en aquesta foto pots veure com ho fa des del Port de les Neus, un enclavament on la vida marinera segueix molt present. El port és famós pels seus restaurants de peix fresc. Molt prop d'aquí, les seves piscines naturals, com Les Salines, permeten banyar-se tot l'any. I a la Vall de Agaete està l'únic lloc d'Europa on es conrea cafè.
8. Santa María de Guia: autenticitat sense filtres
Roque Prieto és un barri del municipi de Santa María de Guia i un d'aquests llocs que conserva intacta la seva essència. Aquest barri costaner es coneix per les seves piscines naturals i per un ambient local, allunyat de les zones més turístiques. La proposta de pla: un bany i “per les postres” un formatge de flor, famós al poble i un dels grans productes locals de Gran Canària.
9. Telde: un viatge al passat al costat de la mar
Tufia és un petit poble costaner de Telde que sembla detingut en el temps. És tal com es veu en la imatge. És un lloc per a gaudir sense pressa i durant tot l'any. I ho és gràcies a les seves cases blanques i la seva badia protegida. És també punt d'interès per al busseig i un racó perfecte per a desconnectar.
En Telde pots combinar platja, cultura urbana i rutes de senderisme que et portin pels barrancs de l'est de l'illa.
Gran Canària, una primavera que no s'acaba
Aquests pobles costaners són només aquesta punta de l'iceberg de tots els motius que poden portar-te a visitar Gran Canària. Però amb tots ells queda clar que l'illa és molt més que un destí de sol i platja. És un pla autèntic i un teletransporte a la primavera, quan més es necessita.
Des dels tolls volcànics de Arucas fins als molls amb flors de Mogán. Des dels barrancs salvatges del Llogaret fins a cada racó que convida a caminar amb pausa, descobrir i menjar bé. Amb amics, en família o sol. Fes-ho en l'oest, en el nord o en el sud, i gaudeix de la calidesa del clima, la frescor del producte local i l'energia d'unes vacances actives que combinen oceà, muntanya i cultura.
