Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaDesembre plujósRescat l'EstartitEmpresaris més valoratsAniversari TruetaCatedral Castelló
instagramlinkedin

Subscriptor, participa en el concurs i emporta't una cistella amb els millors productes de Caprabo

Cistella amb els millors productes de Caprabo

Cistella amb els millors productes de Caprabo

Diari de Girona i Caprabo regalen una cistella als seus socis del Club amb una selecció dels millors productes d'alimentació saludable i de bellesa de les marques pròpies de Caprabo. Cada mes els productes son diferents, segons els criteris de Caprabo.

Per participar-hi només cal endevinar la resposta: Aquest matí m'ha caigut una arracada al cafè. La tassa estava plena però l'arracada no s'ha mullat. Com és això possible?

Envia’ns la resposta al correu subscripcions@ddg.cat abans del divendres 23 de gener i entraràs en el concurs. El nom dels guanyadors es publicarà el diumenge 25 de gener .

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents