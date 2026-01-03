“Guardar els WhatsApp amb el teu cap pot ser clau”: l’avís d’un advocat laboralista
L’expert en drets dels treballadors explica com actuar en cas de problemes amb l’empresa
Patricia Páramo
Quan un treballador afronta un acomiadament o qualsevol problema laboral amb la seva empresa, disposar de proves contundents esdevé essencial per poder fer valer els seus drets. No és suficient tenir arguments vàlids: el que realment és decisiu és poder acreditar-los. Per això, és fonamental conservar evidències que donin suport als fets, com poden ser correus electrònics, documents signats, enregistraments legals o converses de WhatsApp.
Molts empleats confien que la seva versió serà suficient, o que l’empresa no podrà justificar certes decisions, però en un judici laboral el pes de les proves és determinant. Si no es pot acreditar que es va donar una ordre, que es va incomplir una instrucció o que es va vulnerar una condició, serà difícil desmuntar la versió empresarial. Per això, la prevenció probatòria és clau: conservar qualsevol comunicació rellevant pot marcar la diferència entre un acomiadament declarat procedent o un d’improcedent o nul.
Missatges de WhatsApp com a prova
En aquest context, els missatges de WhatsApp s’han convertit en una font fonamental de prova. Ho confirma l’advocat laboralista Juanma Lorente, que ha llançat un avís clar al seu canal de TikTok: «No esborris cap WhatsApp amb el teu cap ni amb els teus companys. Els WhatsApp són una prova que pots utilitzar en cas de judici».
El lletrat posa un exemple molt il·lustratiu: «Imagina’t que t’acomiaden i el teu cap et diu per WhatsApp que, com que no et dones d’alta de la baixa mèdica, t’ha de fer fora. Aquest missatge és molt important perquè pot provar que hi ha un acomiadament nul». Aquest tipus de missatges, aparentment informals, poden ser clau per demostrar la causa real d’un acomiadament i revelar vulneracions de drets fonamentals, com el dret a la salut, que donarien lloc a una nul·litat i no simplement a una improcedència.
Fins fa poc, perquè un missatge de WhatsApp fos acceptat com a prova, calia contractar un perit que n’acredités l’autenticitat. Això suposava una despesa addicional per al treballador i, en molts casos, un obstacle insalvable per a qui havia estat acomiadat i no tenia ingressos. Tanmateix, això ha canviat.
Tal com explica Lorente, «abans necessitaves contractar un perit per acreditar que aquella conversa de WhatsApp no estava modificada. Tanmateix, el Tribunal Suprem ja ha declarat que els WhatsApp són vàlids en un judici sense necessitat de prova pericial». La clau és que ara és l’empresa qui ha de demostrar que el contingut ha estat manipulat si el vol impugnar.
Guarda els missatges
Per això, Lorente insisteix en una recomanació bàsica però fonamental: «Guarda tots els WhatsApp que tinguis i no els esborris mai, perquè pot ser la prova que demostri que el teu acomiadament és improcedent, que és nul, que l’empresa realment et deu diners…». Fins i tot si la relació laboral ha acabat, convé conservar aquestes converses durant un temps prudent, especialment si hi ha hagut tensions o dubtes sobre la legalitat de l’acomiadament.
També és important recordar que no només els missatges amb superiors jeràrquics poden tenir valor legal. Les converses amb companys també poden ajudar a reconstruir el que va passar, acreditar ordres donades verbalment o mostrar situacions laborals irregulars. En conflictes en què la paraula del treballador s’enfronta a la de l’empresa, cada prova compta.
