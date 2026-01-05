Els consells dels experts per actuar immediatament després de patir un accident cuinant
Incidents molt comuns que es poden complicar
Rebeca Gil
Passar-nos hores a la cuina preparant els cuinats preferits de la família és un dels hàndicaps més "bonics" que hi ha. Tot i que, això comporti molt estrès i perills. Fer-nos mal mentre cuinem és molt normal, ja que els ganivets i altres utensilis poden fer que patim un accident a la cuina.
Encara que la teva destresa en els fogons sigui més que bona, passar tant de temps cuinant i envoltada de tanta gent, augmenta les possibilitats de tenir un accident domèstic tan comú com una cremada.
Així que no està de sobres repassar què fer i què no fer en cas de cremar-nos cuinant.
Què són els graus de les cremades?
El primer que cal tenir clar és que una cremada és una lesió provocada a la pell per un agent extern, en aquest cas un emissor de calor.
La gravetat de la lesió que pot produir una esquitxada d'oli o el contacte amb una olla bullint, per exemple, dependrà de diversos factors.
- El primer és l'extensió de la cremada: com més gran, més greu.
- També és important el lloc on es produeix. Seran més greus les que afectin la cara, el coll, les mans, els peus o les articulacions.
- I per descomptat també és molt important l'edat del cremat, per la qual cosa cal prestar especial importància als ancians i als nens.
També és essencial identificar el tipus de cremada que s'ha produït, i conèixer-ne la classificació habitual.
Una cremada de primer grau només afecta la part externa de la pell provocant dolor, i la cura no requereix assistència sanitària.
Les cremades de segon grau són més profundes i produeixen, a més de dolor, l'aparició de butllofes. Davant d'aquest tipus de lesió seria convenient complementar les cures casolanes amb una visita al centre de salut.
Les cremades de tercer grau constitueixen un cas a part, ja que afecten músculs i ossos. I encara que curiosament en molts casos no fan mal, han de ser tractades en tot cas per un professional sanitari.
Els símptomes més habituals d'una cremada són les butllofes, el dolor, l'envermelliment de la zona abrasada o la inflamació.
I què hem de fer quan ens hem cremat?
El primer, com sempre, mantenir la calma.
Un cop dominada la situació, i retirat qualsevol objecte que estigui en contacte amb la pell (anells, polseres, roba), calmar la zona lesionada amb aigua freda durant uns 10 minuts, amb compte que el raig de l'aigua no impacti directament a la cremada.
No és recomanable aplicar gel a la zona, ja que l'única cosa que provocarà és augmentar la lesió.
Després d'eixugar amb una gasa o apòsit net la cremada, el millor és tapar-la i intentar immobilitzar la zona afectada.
Després d'aquestes primeres maniobres és convenient fer un seguiment de la cremada i en cas que sigui lleu, continuar cuidant-la. Com? Netejar-la amb aigua i sabó i protegir-la de possibles frecs o pressions mitjançant apòsits o benes, però sense estrènyer-les excessivament contra la cremada.
Si apareixen butllofes, és molt important no trencar-les per evitar que s'infectin.
Tots aquests passos estan indicats per a cremades lleus o de primer grau.
En casos més greus cal l'assistència d'un professional mèdic.
Però el remei infal·lible contra aquest tipus d'accidents domèstics és la prevenció, així que procura prendre aquestes mesures, tan senzilles com útils:
- Que no sobresurtin del taulell els mànecs de paelles i cassoles
- Manipula els utensilis de cuina amb compte
- Utilitza guants i draps per agafar objectes calents
- Intenta que els nens romanguin els més allunyats de les zones de cocció.
