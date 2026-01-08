Quina estufa elèctrica és la millor si vull un baix consum, bona potència i seguretat?
Et mostren una gran diversitat d'opcions
Redacció
Amb el fred que fa necessitem estar ben calents a casa. Però no tothom disposa de calefacció, ja que és una despesa extraordinària i bastant cara. Així doncs, també pots optar per aquestes opcions per escalfar-te: les estufes elèctriques.
Aquestes estufes no escalfen molt, tenen un consum alt i els reguladors de temperatura no són gaire precisos. Tot i això, també té avantatges com la seguretat.
Les estufes elèctriques no desprenen gasos que puguin resultar nocius per a la salut i es poden col·locar en habitacions petites, o tancades amb pany i forrellat, sense cap risc.
I això les fa molt desitjables en circumstàncies concretes, com escalfar la petita habitació on ens ficarem al llit, o programar-la per a mitja hora abans que soni el despertador i així aixecar-nos calentets.
A més, i pel que fa a seguretat, ni tan sols tenen directament risc d'incendi o de cremades, més enllà de l'ensurt de tocar una cosa molt calenta i treure la mà de pressa.
En qüestions de neteja i ocupació les estufes elèctriques també són imbatibles.
No necessiten combustible que pugui tacar, ni cal emmagatzemar res per a més endavant.
I el temps de dedicació i atenció es limita als segons que ens porta endollar-la i donar-li a l'interruptor. No n'hi ha més.
Estufes elèctriques, preu i seguretat
A més, els experts diuen que són fantàstiques en termes de rendiment, perquè és l'única que aprofita tota l'energia rebuda.
Però això no suposa ni que sigui barata ni que escalfi molt, de manera que és un mèrit al qual no acabem de treure'n gaire partit.
Un altre gran avantatge és que no emet olors de cap mena, es pot moure d'un lloc a un altre sense dificultat i les vegades que es vulgui, i a més no necessita manteniment ni revisions periòdiques.
A la part dolenta hi ha, sobretot, el preu de la llum, que sembla que no té límit i fa la sensació que cada dia puja.
I com que a més no són estufes que escalfen ni molt, ni molt ràpid, no seran eficaces per a habitacions grans.
I si ens entestem a escalfar molts metres amb elles, ens resultarà excessivament car.
És clar que després hi ha les diferents tarifes de la llum que tingui cadascú, i que poden ser més avantatjoses.
Però perquè sigui un sistema barat haurà d'instal·lar a casa… energia solar. O una cosa per l'estil.
Hi ha diversos tipus d'estufes elèctriques:
Infraroges o de quars:
Són les més senzilles de totes. Molt fàcils de moure i amb capacitat per escalfar llocs petits amb força rapidesa.
Per això es veuen més al bany que en altres dependències de les cases. Molt limitades, però eficaces.
Tenen la peculiaritat que no escalfen l'aire que els envolta, sinó els objectes propers.
Per això estan recomanades per posar-se a prop o a quarts molt petits, però no serveixen per escalfar una habitació.
Dos nivells de potència a les dues barres de quars d'un radiador la potència del qual és de 600 W i 1.200 W.
Estem davant d'una estufa amb dispositiu de seguretat antibolcada i una pantalla que podem dirigir cap on vulguem.
Els experts aplaudeixen com és d'eficaç malgrat la seva mida reduïda, cosa que la converteix en una gran aliada de les onades de fred.
Això sí, si n'estem molt allunyats pot ser poc eficaç.
D'oli:
Potser la més freqüent a la majoria de les llars espanyoles. Sobretot en format radiador.
A diferència dels radiadors estàndard que estan plens d'aigua, venen plens d'oli que s'escalfa amb electricitat, i els permet mantenir la calor durant més temps (fins 45 minuts després d'apagar-se), cosa que augmenta la seva eficàcia.
El pitjor és que no serveixen per fer una calor instantània perquè encara que acabin acumulant calor, triguen més a escalfar-se.
Calefactors:
Són radiadors que tenen incorporada una gran resistència.
Quan l'electricitat l'escalfa puja la temperatura de l'aire que hi entra, i segons com surti hi ha dos tipus diferents d'estufes:
- Termoventilador o calefactor, com és més conegut. Són les que tenen un ventilador intern que 'disparen' l'aire calent cap a fora.
- Turbo connector. En aquest model, l'aire passa per la resistència i surt de forma natural, sense impuls extra.
Estufes elèctriques halògenes:
Aquest tipus d'estufes funcionen amb un filament de metall enroscat dins d'un tub de vidre que conté un gas halogen.
El pas de l'electricitat escalfa el filament, generalment de wolframi, que fa una reacció amb el gas que eleva la temperatura.
Aquesta calor es transmet per radiació i no per convecció, gràcies al que aconsegueix una eficiència més gran a l'hora d'escalfar els peus i l'alçada mitjana del nostre cos, encara que al principi deixi una mica més fred l'aire més proper al sostre.
Aquest tipus de calor (per radiació) es percep com a més càlid i agradable.
