La Setmana Santa caurà en aquestes dates el 2026: el pont més llarg de la primavera
Aprofita per preparar la teva escapada amb antelació
Valerio Seoane
En començar l'any i acabar les vacances de Nadal, tots comencem a planificar l'any i les nostres pròximes vacances. Així doncs, és imprescindible conèixer quan són els pròxims dies que podem aprofitar per desconnectar de la rutina. En aquest cas, et donem les dates clau per la Setmana Santa 2026.
Gran part de la població aprofita aquestes dates per sortir de la ciutat, fer una escapada i adreçar-se a segones residències o llocs de descans.
Dies de Setmana Santa el 2026
Les dates de la Setmana Santa es determinen a partir del calendari lunar. Així, el diumenge posterior a la primera lluna plena després de l'inici de la primavera a l'hemisferi nord és el Diumenge de Pasqua (també anomenat de Glòria o de Resurrecció), que pot caure entre el 22 de març i el 25 d'abril. A partir d'aquí es distribueixen la resta de dates, que el 2026 queden així:
- Diumenge de Rams: 29 de març.
- Dilluns Sant: 30 de març.
- Dimarts Sant: 31 de març.
- Dimecres Sant: 1 d'abril.
- Dijous Sant: 2 d'abril.
- Divendres Sant: 3 d'abril.
- Dissabte Sant: 4 d'abril.
- Diumenge de Resurrecció: 5 d'abril.
- Dilluns de Pasqua: 6 d'abril.
Partint del Diumenge de Pasqua també es fixen els dies de Quaresma i, en conseqüència, del Carnaval. La Quaresma, que consta de 40 dies, comença el Dimecres de Cendra -que el 2026 serà el 18 de febrer- i acaba el Dijous Sant -2 d'abril- (els diumenges no s'hi inclouen). Per tant, el dissabte de Carnaval serà el 14 de febrer.
Unificar dates
El canvi de les dates de Setmana Santa afecta l'activitat econòmica, el turisme, el comerç i el calendari escolar. Aquesta inestabilitat acabaria si tirés endavant el pla del papa Francesc d'establir una data fixa per a la Pasqua (el segon o tercer diumenge d'abril), perquè deixi de dependre de conjuncions astrals.
El propòsit de l'expontífex, que va morir el 21 d'abril, tot just acabar la Setmana Santa de l'any passat -el dia 20 va ser Diumenge de Resurrecció-, és unificar la data catòlica d'aquesta festivitat amb la dels ortodoxos, separats de Roma des del segle XI.
La iniciativa, que sembla encallada malgrat haver rebut el suport de diversos bisbes espanyols, suposaria un canvi que es notaria a la vida de milions de persones.
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Dos venedors denunciats a Celrà per exhibir dues escopetes antigues en un mercat de segona mà
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar