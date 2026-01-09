Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Compte amb com cuines el salmó si no vols perdre la meitat de les seves propietats omega-3

L'experta Júlia Farré ens explica com fer-ho correctament

La millor manera de cuinar el salmó

La millor manera de cuinar el salmó

Lola Gutiérrez

Mantenir una dieta equilibrada i variada és indispensable per cuidar la teva salut. Així doncs, consumir aliments amb àcids grassos omega-3 és fonamental si volem cuidar el nostre cor i evitar patir accidents cerebrovasculars. Aquest àcid, a més, és antiinflamatori i ajuda a millorar el flux sanguini.

El salmó és una font d'omega-3. Això sí, la nutricionista Júlia Farré adverteix que la manera de cuinar-lo influeix directament en la quantitat d'omega-3 que s'ingereix.

"És un dels peixos blaus que més agraden i a més és famós per ser ric en omega-3, que té efecte antiinflamatori, és bo per al cor i potencia el sistema immune. Sabies que pots arribar a perdre fins a un 50% de l'omega-3 que té el salmó segons com el cuinis?", comença dient Farré en un vídeo de Tiktok.

L'oxidació de l'omega-3

Això és degut a l'oxidació d'aquests àcids. "Que el cuinis d'una manera o altra pot fer que l'omega-3 es redueixi d'un 30 fins a un 50% perquè s'oxida amb la temperatura", exposa la dietista. Aleshores, quina és la millor manera de menjar salmó?

Farré recomana, “si pots i t'agrada”, consumeix-lo cru. Això sí, per això és imprescindible que estigui prèviament congelat.

Altres opcions en cas que no t'agradi consumir-lo cru és “cuinar-lo al papillot o al vapor”, dues tècniques que redueixen menys omega-3 que si es cuina a la planxa directament.

El salmó, un superaliment

A més d'omega-3, el salmó conté proteïnes d'alta qualitat, vitamines B, antioxidants i minerals essencials que el converteixen en un superaliment pel seu perfil nutricional ric. Consumir-lo regularment, suggereixen diversos estudis, pot reduir el risc de malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2 i certs tipus de càncer.

Consumir salmó salvatge i utilitzar mètodes de cocció que preservin els seus nutrients maximitza els beneficis per a la salut.

