El preu de la plata pels núvols: aprofita per vendre a bon preu els objectes que tinguis
Per una sopera de plata et poden arribar a donar fins a 5.000 euros
Cèsar Mateu
Hi ha materials que varien el seu preu segons el moment contextual en el qual es trobin: economia internacional, nacional, etc. Així per exemple, hi ha la plata que moltes persones creuen que no val res i actualment, el seu preu està en un dels majors històrics; arribant a valer 5.000 euros entre uns dos i tres quilos. Així doncs, per una sopera de plata pots aconseguir molts diners, segons el propietari del Rei de la Plata, Enrique Valentí.
La plata sempre estarà a l'estela de l'or. Ha pujat més percentualment, però és molt lluny del seu valor. Una unça troy d'or costa uns 3.690 euros, mentre que una de plata val uns 62 euros. Encara que també es poden guanyar molts diners: "La plata és el metall oblidat i el que la gent no sap és que amb la plata et pots emportar la mateixa quantitat de diners que amb l'or. L'única diferència és que amb menys quantitat d'or tens més diners i amb plata necessites tenir més volum. Quanta gent té una coberteria a casa i no la ven i potser val cinc o sis mil euros? Es creuen que porten una cadena d'or i val més. No. La plata val diners, però està oblidada”, assegura.
"Ara no s'en porta tant, però fa 40 anys no podies anar a un casament sense donar als nuvis una coberteria o un trofeu, hi havia una tradició. Era un símbol de riquesa i de detall amb la gent", reconeix.
Valentí, que també es dedica a l'or, a les joies antigues i als rellotges de primeres marques, també aprecia l'augment de persones que adquireixen aquests materials com a valor refugi. "Hi ha gent que vol aprofitar la venda perquè el preu està alt i ho han tingut guardat 40 anys i altres, en canvi, volen comprar perquè pensen que continuarà pujant i volen invertir en metall. Són uns ascensors mecànics. Uns baixen i altres pugen. El que ha sabut guardar i el que ara vol guardar", subratlla.
La pujada dels preus i l'encariment del cost de la vida porta moltes persones a vendre els seus productes. "Veig molts pares i mares venent les seves coses per ajudar els seus fills perquè no poden aconseguir un habitatge o per ajudar-los en la reforma d'una casa i tot això ho crea el món. És una roda. El món va malament, la gent ven, nosaltres ens beneficiem perquè és la nostra feina i a les bones i a les males estem", tanca.
