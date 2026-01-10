Els experts recomanen afegir aquest aliment a la dieta per aconseguir dormir millor
El cardiòleg Aurelio Rojas explica els beneficis d'aquesta fruita
Lola Gutiérrez
L'insomni és un problema que afecta moltíssimes persones. Ens falten hores de descans, a conseqüència de l'estrès o altres conductes que poden fer que els nostres ritmes circadiaris variïn i no puguem dormir les hores que el nostre cos necessita. Un mal descans afecta la nostra salut i esperança de vida.
Consells per dormir millor
A part d'intentar allunyar-se de les pantalles durant l'estona prèvia a anar-se'n al llit, evitar els sopars contundents o fer exercici, hi ha altres tècniques per ajudar-nos a dormir millor. Les més conegudes són les tècniques de relaxació mitjançant la respiració, però sabies que menjar kiwi també n'és una?
El truc del kiwi per dormir millor
Un estudi publicat el 2016 pels investigadors St-Onge MP, Kikic A i Pietrolungo CE de la Universitat de Colúmbia dels Estats Units va descobrir que menjar kiwi abans d'anar-se'n al llit ajuda a agafar el son.
Concretament, el truc és menjar dues unitats de kiwi. Aquesta fruita conté grans dosis de serotonina, que és l'hormona que ajuda a regular el cicle del son, i és rica en vitamina C i carotenoides, que tenen components antiinflamatoris, cosa que afavoreix el somni i la durada del son.
L'estudi de la Universitat de Colúmbia va fer un seguiment a un grup de 24 persones que van consumir durant quatre setmanes dos kiwis una hora abans de ficar-se al llit cada nit. En fer-ho, van dormir un 42% més ràpid que els que no ho van fer i la seva capacitat per no despertar-se va millorar un 5%.
Beneficis del kiwi
El cardiòleg Aurelio Rojas també ha explicat els beneficis del kiwi. Aquesta fruita és rica en vitamina C i carotenoides, «unes substàncies antiinflamatòries que no només milloren la quantitat, sinó la qualitat del nostre descans», detalla.
Un altre dels avantatges d'aquest aliment és que és molt fàcil incorporar-lo a la nostra rutina. En comptes de prendre medicació per dormir, és tan senzill com menjar un o dos kiwis una hora abans d'anar-se'n al llit. "Incloure el kiwi a la teva rutina nocturna pot ser l'impuls natural que el teu descans necessita", explica el cardiòleg.
A més, com és sabut, també és un gran aliat per combatre el restrenyiment i la irregularitat intestinal. Un altre dels punts positius d'incloure aquesta fruita a la nostra dieta és que pot millorar el nostre estat d'ànim i qualitat de vida.
