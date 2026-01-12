Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Joguines sexuals retornades des d'una base naval nord-americana

Què ha passat amb aquests taps anals?

Quin tipus de joguines sexuals demanen els militars?

Quin tipus de joguines sexuals demanen els militars? / freepik

EFE

Segons mitjans locals de Bahrain, les autoritats militars nord-americanes han demanat a la botiga de joguines sexuals 'Bonjibon' de Toronto que deixi de vendre un dels seus productes a una base naval de Bahrain. Grace Bennett, una de les fundadores d'aquesta botiga, va declarar que el Pentàgon va incloure cartes en dos paquets amb taps anals, els quals van ser retornats des d'una base naval nord-americana de Baréin, al golf Pèrsic.

Bennett va explicar que encara que la botiga no envia els seus productes al país àrab, sospita que els taps anals van ser reenviats a algú desplegat a la base.

Les cartes, amb l'emblema del Departament de Marina i enviades pel centre de logística del Comando Central de les forces navals dels EUA, assenyalen que en inspeccionar els paquets es va descobrir "materials i/o aparells pornogràfics".

"Si us plau, notifiqueu al remitent que els materials o aparells pornogràfics no estan permesos al regne de Bahrain", han afegit les cartes.

Bennett va declarar a la televisió canadenca CTVNews que després de llegir les cartes no van poder evitar riure.

"Ens ho prenem amb molt d'humor", va explicar alhora que va qüestionar si les autoritats militars nord-americanes informen les seves tropes estacionades a l'estranger dels límits que cada país imposa als productes que poden comprar a internet.

"Volem que tothom demani el que vulgui i que tothom se senti amb confiança i comenci a comprar el que li vingui de gust. Però hi ha un contrast: un militar en un país estranger demanant taps anals sense tenir ni idea que aquests articles són il·legals al país on està", va dir.

