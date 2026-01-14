Jubilació: així t'afectarà la nova retallada de la Seguretat Social
Avançar la jubilació pot suposar una reducció de fins a 400 euros mensuals en la pensió màxima
La jubilació anticipada experimentarà un canvi rellevant a partir de l’1 de gener del 2026. Segons ha advertit Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, l’eliminació d’una disposició transitòria vigent fins ara pot provocar retallades importants en la pensió de les persones que decideixin retirar-se abans de l’edat legal.
El canvi afecta la disposició transitòria 34, una normativa que fins ara permetia aplicar coeficients reductors més suaus a aquells treballadors que accedien a la jubilació anticipada tot i superar l’import màxim de pensió. Gràcies a aquest règim, en alguns casos la reducció era molt inferior a la prevista amb caràcter general.
Per exemple, un treballador que es jubilava als 63 anys podia veure reduïda la seva pensió només un 5,8%, en lloc del 13% habitual, arribant a cobrar més de 3.000 euros mensuals. Amb la desaparició d’aquesta disposició, a partir del 2026 s’aplicaran els coeficients reductors generals, cosa que pot comportar una retallada d’aproximadament el 21% i deixar la pensió al voltant dels 2.650 euros, gairebé 400 euros menys al mes.
Tot i això, no totes les persones es veuran afectades. Queden exemptes aquelles amb contractes extingits abans de l’1 de gener del 2022, sempre que no hagin cotitzat més de dotze mesos després, així com les que van perdre la feina per un ERO o acord col·lectiu aprovat abans d’aquesta data.
Muñoz subratlla que aquest ajust busca alinear la pensió màxima amb la normativa general i posa de manifest la importància de planificar la jubilació amb antelació, especialment en el cas de qui estigui valorant avançar la sortida del mercat laboral.
Malgrat l’impacte econòmic, molts treballadors continuaran optant per la jubilació anticipada, assumint els coeficients reductors com el preu a pagar per retirar-se abans.
