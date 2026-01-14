Si no reps aquest avís, pots rebutjar l'augment del lloguer legalment
La nova regulació de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) fixa requisits clars sobre com i quan s’ha de comunicar l’augment del lloguer a partir del 2026
L’habitatge és una de les principals preocupacions socials a l’Estat, i el mercat del lloguer es troba al centre del debat. A Espanya, prop del 25% de les llars viuen de lloguer, fet que ha portat a reforçar la regulació per protegir els inquilins davant pujades abusives.
A partir del 2026, la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) estableix nous requisits perquè una pujada del lloguer sigui legal. El més rellevant és que el propietari està obligat a comunicar qualsevol increment amb un mínim de 30 dies d’antelació, abans de la finalització del contracte o de l’actualització anual de la renda.
Si aquest avís no es fa correctament, l’inquilí té dret a rebutjar l’augment i mantenir el preu actual del lloguer fins que la comunicació es realitzi conforme a la llei. La pujada no es pot aplicar de manera automàtica ni sense notificació prèvia.
La normativa també concreta com s’han de calcular les actualitzacions. Els contractes signats abans del 26 de maig del 2023 continuaran referenciant-se a l’IPC, mentre que els contractes posteriors s’hauran d’ajustar a l’Índex de Referència de lloguers d’habitatge, creat per limitar increments desproporcionats.
Les dades indiquen que prop de 632.000 contractes de lloguer vencen el 2026, cosa que situa 1,6 milions d’inquilins en un escenari de renovació o negociació amb els propietaris. Aquest context ha reforçat el missatge del Govern sobre la necessitat de controlar l’escalada dels preus i protegir els arrendataris.
Actualment, el preu del lloguer continua a l’alça. Les darreres xifres mostren un increment interanual proper al 10%, amb Barcelona com la ciutat amb els lloguers més cars, superant els 24 euros per metre quadrat. En aquest escenari, conèixer els drets i els terminis legals pot ser clau per evitar increments indeguts.