Confirmat: aquesta és la nova edat de jubilació a Catalunya el 2026
La reforma de les pensions eleva novament l’edat ordinària de jubilació i introdueix canvis clau en el càlcul de la pensió
Des de l’1 de gener de 2026 ha entrat en vigor una nova modificació de l’edat de jubilació, en el marc del calendari progressiu establert per la reforma de les pensions aprovada el 2013. Aquesta reforma preveu un augment gradual tant de l’edat legal per jubilar-se com dels anys cotitzats necessaris per cobrar el 100% de la pensió, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat del sistema.
Aquest 2026, l’edat ordinària de jubilació se situa en els 66 anys i 10 mesos per a les persones que no arribin al mínim de cotització exigida. Es tracta d’un increment de dos mesos respecte a l’any 2025, que afecta especialment treballadors amb carreres laborals irregulars.
Tot i això, la jubilació als 65 anys continua sent possible sense penalitzacions per a aquelles persones que acreditin com a mínim 38 anys i 3 mesos cotitzats a la Seguretat Social. Aquest doble llindar manté un sistema flexible, també aplicable als treballadors de Girona i la resta de Catalunya.
Aquest ajust forma part d’una transició que culminarà el 2027, quan l’edat legal de jubilació arribarà definitivament als 67 anys per a les persones que no compleixin el període mínim de cotització establert.
A més, el 2026 marca l’inici del règim dual per al càlcul de la pensió. A partir d’aquest any, i de manera progressiva fins al 2037, els treballadors podran escollir entre calcular la pensió amb els darrers 25 anys cotitzats o bé amb els darrers 29 anys, descartant els dos pitjors. Aquesta mesura pretén adaptar el càlcul a trajectòries laborals més diverses.
Finalment, també s’aplica una nova pujada del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), que passa del 0,8% al 0,9%, reforçant el fons destinat a afrontar la jubilació de la generació del baby boom, un canvi que tindrà impacte directe en les nòmines dels treballadors catalans.
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- “Joc de cartes” busca el millor establiment d’especialitat de les comarques gironines