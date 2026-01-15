Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hisenda ho confirma: fins a 340 euros menys amb l'IRPF per a aquests treballadors

La mesura beneficiarà treballadors amb ingressos propers al salari mínim i s’aplicarà automàticament a la declaració de la renda del 2026

Bruna Segura

Girona

Amb l’entrada del 2026, el sistema fiscal incorpora una nova deducció a l’IRPF destinada a reduir la càrrega tributària dels treballadors amb salaris baixos. Hisenda ha confirmat que aquesta deducció permetrà rebaixar fins a 340 euros la factura fiscal a les persones amb rendes del treball properes al Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Tot i que es presenta com una deducció, actua com un descompte directe sobre el resultat final de la declaració de la renda. Això vol dir que no redueix la base imposable, sinó l’import a pagar o, si escau, augmenta la devolució si durant l’any s’han aplicat retencions elevades.

La mesura s’adreça principalment a treballadors per compte d’altri que obtinguin la major part dels seus ingressos del salari i no disposin de rendes addicionals significatives. En cas de superar determinats límits d’ingressos aliens al salari, es perd el dret a aplicar la deducció.

L’import màxim de 340 euros s’aplica íntegrament a salaris bruts anuals al voltant dels 16.576 euros, en línia amb l’SMI vigent el 2025. A partir d’aquest llindar, la deducció es redueix de manera progressiva fins a desaparèixer quan els ingressos superen els 18.276 euros. La reducció és de 0,20 euros per cada euro que se superi el límit inicial.

Aquesta deducció correspon a les rendes obtingudes durant el 2025 i apareixerà automàticament al borrador de la declaració que es presentarà a la primavera del 2026, sense necessitat de cap sol·licitud prèvia.

