El pediatre Carlos González: els canvis es donen amb el pas del temps; no podem ser tan exigents amb els nostres fills
"A veure, quants anys vas estar per aprendre a multiplicar?"
Cloe Bellido
Quan comencem a dur a terme certes pràctiques o hàbits, no podem pretendre que aquests es donin a la perfecció a la primera. Necessitem paciència, constància i un bon acompanyament diari. Aquest procés el necessiten per igual nens i adults. Així doncs, no podem exigir als nostres fills certs canvis d'un dia per l'altra, tot requereix temps i paciència, entre altres.
Així ho defensa el pediatre Carlos González, que convida a repensar les expectatives que els adults dipositen als fills i a mirar l'educació no com una lluita de voluntats, sinó com un procés llarg i humà.
Paciència
"A veure, quants anys vas estar per aprendre a multiplicar?", introdueix González. "Pretendre dir a un nen que es renti les mans, que reculli les joguines o que es renti les dents i que a partir d'aquí ho faci és tan ridícul com ensenyar un dia als nens a multiplicar i pensar que ja saben multiplicar", exposa.
El pediatre defensa que "no pots pretendre que per haver-ho dit una vegada o quatre o cinc ja a partir d'aquí ho farà tota la vida".
L'atenció, fonamental
La millor manera perquè un fill aprengui a fer el que deu, defensa González, és atendre'l i estar per ell. "L'autoritat dels pares no consisteix a 'li vaig dir el que havia de fer i ja ho farà'. Apaga la tele i estigues amb el teu fill. Hauràs de repetir-li milers de vegades el que ha de fer. I de vegades ho farà i de vegades no".
Altres vegades, el pediatre ha parlat sobre com els nens recorren a mals comportaments a la recerca d'aquesta atenció que de vegades senten que no tenen. "Si un nen, portant-se bé, no aconsegueix cap atenció, però quan trepitja tolls, quan salta als sofàs, quan trenca coses, aconsegueix que els seus pares deixin el que estan fent i el mirin i li parlin, serà capaç de portar-se malament per aconseguir això. Perquè per a ell és el més important del món. Els meus pares em miren, els meus pares em parlen".
"Per tant, si vols que el teu fill no es vegi obligat a fer aquestes coses extraordinàries, has de tenir especial cura de fer-li cas abans", conclou Carlos González.
