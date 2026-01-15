El secret perquè el plat que posis al microones quedi perfecte: ni massa calent ni fred
Només has de dur a la pràctica aquest senzill pas
Luis Alloza
Trobar el punt mig amb el microones sol ser bastant complicat. Sovint o ve, queden les parts externes del plat calentes i la part central freda o ve s'escalfa massa i ens hem d'esperar. Així doncs, com podem trobar el punt ideal d'escalfament del nostre plat?
Aquest problema és especialment habitual quan fem servir el microones, ja que la calor no sempre es distribueix de manera uniforme. Com a conseqüència, moltes persones opten per reescalfar el menjar diverses vegades, removent-lo entre cada intent, cosa que no només consumeix més temps, sinó que també pot afectar la textura i el sabor del plat.
No obstant això, hi ha alguns trucs senzills que es poden seguir per aconseguir que el menjar s'escalfi de manera més homogènia, sense necessitat de passar pel procés d'escalfar-lo dues vegades ni de patir aquest desagradable contrast entre zones molt calentes i d'altres completament fredes.
Com hem d'escalfar realment el menjar?
Un dels trucs estrella perquè el menjar s'escalfi de manera uniforme és repartir-lo bé al plat, deixant un forat al centre. En el cas de pastes i arrossos, també s'hi pot afegir una cullerada d'aigua per generar vapor. A més a més, és recomanable escalfar el menjar en racions i evitar omplir el plat en excés.
D'altra banda, convé prestar atenció a la potència del microones, ja que influeix directament en com s'escalfa el menjar. No tots els plats requereixen la mateixa intensitat: per a preparacions denses com guisats, pastes, arrossos o carns, el més adequat és fer servir una potència mitjana, mentre que per a plats líquids, com les sopes, es recomana una potència alta.
Escalfar a intervals
Un altre dels trucs que podem utilitzar per escalfar el menjar és fer-ho a intervals. La realitat és que és més costós, però així no tindràs cap dubte que ho fas bé. Es tracta d'escalfar el menjar en intervals entre 30 i 60 segons i remoure entre tandes. Col·locant alhora el teu plat de menjar a la vora del plat del microones perquè les diferents parts agafin millor la calor.
D'altra banda, si el teu plat ha estat congelat, el més correcte serà descongelar-lo a baixa potència i posteriorment escalfar-lo.
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona