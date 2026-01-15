Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El secret perquè el plat que posis al microones quedi perfecte: ni massa calent ni fred

Només has de dur a la pràctica aquest senzill pas

Quanta estona haig de deixar el plat a dins?

Quanta estona haig de deixar el plat a dins? / fabrikasimf

Luis Alloza

Trobar el punt mig amb el microones sol ser bastant complicat. Sovint o ve, queden les parts externes del plat calentes i la part central freda o ve s'escalfa massa i ens hem d'esperar. Així doncs, com podem trobar el punt ideal d'escalfament del nostre plat?

Aquest problema és especialment habitual quan fem servir el microones, ja que la calor no sempre es distribueix de manera uniforme. Com a conseqüència, moltes persones opten per reescalfar el menjar diverses vegades, removent-lo entre cada intent, cosa que no només consumeix més temps, sinó que també pot afectar la textura i el sabor del plat.

No obstant això, hi ha alguns trucs senzills que es poden seguir per aconseguir que el menjar s'escalfi de manera més homogènia, sense necessitat de passar pel procés d'escalfar-lo dues vegades ni de patir aquest desagradable contrast entre zones molt calentes i d'altres completament fredes.

Com hem d'escalfar realment el menjar?

Un dels trucs estrella perquè el menjar s'escalfi de manera uniforme és repartir-lo bé al plat, deixant un forat al centre. En el cas de pastes i arrossos, també s'hi pot afegir una cullerada d'aigua per generar vapor. A més a més, és recomanable escalfar el menjar en racions i evitar omplir el plat en excés.

D'altra banda, convé prestar atenció a la potència del microones, ja que influeix directament en com s'escalfa el menjar. No tots els plats requereixen la mateixa intensitat: per a preparacions denses com guisats, pastes, arrossos o carns, el més adequat és fer servir una potència mitjana, mentre que per a plats líquids, com les sopes, es recomana una potència alta.

Escalfar a intervals

Un altre dels trucs que podem utilitzar per escalfar el menjar és fer-ho a intervals. La realitat és que és més costós, però així no tindràs cap dubte que ho fas bé. Es tracta d'escalfar el menjar en intervals entre 30 i 60 segons i remoure entre tandes. Col·locant alhora el teu plat de menjar a la vora del plat del microones perquè les diferents parts agafin millor la calor.

D'altra banda, si el teu plat ha estat congelat, el més correcte serà descongelar-lo a baixa potència i posteriorment escalfar-lo.

