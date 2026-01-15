T'interessa canviar de feina? Aquests són els sectors amb els salaris més alts a Catalunya el 2026
Energia, finances, tecnologia i sanitat especialitzada continuen liderant els sous més elevats, molt per sobre de la mitjana salarial
Els sectors amb millors salaris el 2026 a Catalunya mantenen la mateixa tònica dels darrers anys. L’energia, les finances i assegurances, la tecnologia i la informàtica, la sanitat especialitzada, l’enginyeria avançada i la indústria farmacèutica concentren les retribucions més altes del mercat laboral.
Aquests àmbits se situen clarament per sobre del sou mitjà anual, que ronda els 24.000 euros bruts, amb salaris que poden arribar a duplicar o triplicar aquesta xifra en perfils sèniors i càrrecs directius.
En el sector de l’energia i els subministraments, especialment en electricitat i energies renovables, els salaris mensuals per a perfils tècnics i directius superen sovint els 5.000 euros bruts. L’aposta per la transició energètica i la manca de professionals altament especialitzats expliquen aquestes retribucions elevades, també presents en projectes estratègics a les comarques gironines.
Les finances i assegurances continuen oferint sous molt competitius, sobretot en àrees com la gestió de riscos, la banca d’inversió, la gestió de carteres o el compliment normatiu. En aquests casos, els salaris anuals poden situar-se entre els 50.000 i més de 70.000 euros bruts, segons responsabilitats i complements variables. El pes de Barcelona com a centre financer i la complexitat reguladora afavoreixen aquestes retribucions.
La tecnologia i la informàtica segueixen a l’alça gràcies a la digitalització. Desenvolupadors sèniors, experts en ciberseguretat, analistes de dades o especialistes en núvol i arquitectura de sistemes parteixen de sous d’entre 35.000 i 40.000 euros anuals, amb possibilitat de superar els 60.000 euros en empreses innovadores o multinacionals amb presència a Girona i el seu entorn.
La sanitat especialitzada també destaca, amb diferències notables entre el sector públic i el privat. Metges especialistes, cirurgians, anestesistes i radiòlegs poden assolir salaris d’entre 45.000 i 70.000 euros anuals, segons el tipus de centre, la dedicació i el territori.
Finalment, l’enginyeria —industrial, informàtica, telecomunicacions o energètica— i la indústria farmacèutica i biotecnològica ofereixen també remuneracions elevades, sobretot en llocs vinculats a recerca i desenvolupament, direcció de projectes, disseny de producte i optimització de processos, sectors amb una presència creixent a Catalunya i a les comarques gironines.
