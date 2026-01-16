Si ho saps, estalviaràs diners: Les trampes psicològiques del supermercat que fan que acabis gastant més
La disposició dels productes, els missatges promocionals i el recorregut fins a la caixa responen a estratègies de màrqueting pensades per incentivar la compra impulsiva
Anar al supermercat és una activitat quotidiana per a la majoria de persones, però lluny de ser un espai neutre, cada detall està dissenyat per influir en les decisions de compra. Passadissos, cartells i prestatgeries segueixen criteris estudiats perquè el client acabi gastant més diners, sovint sense ser-ne conscient.
Diversos experts en consum alerten que moltes decisions es prenen dins del mateix establiment, motiu pel qual recomanen anar sempre a comprar amb una llista tancada i evitar improvisacions. Tot i això, les estratègies comercials continuen tenint un impacte important.
Un dels primers trucs apareix ja a l’entrada del supermercat. Els grans cartells promocionals creen la percepció que tots els preus són baixos, encara que les ofertes reals afectin només uns quants productes concrets.
A l’interior, és habitual trobar productes complementaris col·locats junts per fomentar compres addicionals: pasta amb salses, patates fregides amb refrescos o carn amb salses preparades. A això s’hi afegeixen missatges com “últimes unitats” o “oferta per temps limitat”, que generen sensació d’urgència i por de perdre una oportunitat.
El recorregut culmina a la caixa, un dels punts més estratègics. Aquí s’acumulen els anomenats productes reclam, com llaminadures, snacks o petits articles, pensats per estimular compres impulsives mentre s’espera per pagar. En alguns hipermercats, aquesta pràctica ja s’ha traslladat també a les caixes d’autopagament.
Conèixer aquestes tècniques no n’elimina completament l’efecte, però pot ajudar el consumidor a ser més conscient del procés de compra i a prendre decisions més racionals, evitant despeses innecessàries.
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure-hi al 100%»
- Desallotjades 500 persones d'un hotel de la Molina per un incendi
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Sabies que aquest pilar és tot el que queda de l’antic pont de ferro de Tordera?