Treballar per viure o viure per treballar?
Aquí tens els pros i els contres
Eva Remolina / AMIC
Vivim en una societat que sembla valorar més les hores de feina que la qualitat de vida. Les expressions “estar sempre ocupat” o “treballar fins tard” són quasi medalles d’honor, però, realment, quin és el cost d’aquesta manera de viure? Reflexionar sobre si treballem per viure o vivim per treballar és essencial per reconèixer què volem de la nostra vida i del nostre temps.
Treballar per viure: posar la vida al centre
Quan treballem per viure, el treball és una eina, no un fi. Ens permet guanyar els recursos necessaris per viure de manera digna, cuidar-nos, gaudir de les relacions i dedicar temps a les nostres passions i interessos. Aquí, el focus està en la vida: en el temps amb família, en l’oci, en la salut i en el benestar emocional.
Algunes claus per treballar per viure:
- Establir horaris clars i respectar-los sempre que sigui possible.
- Dedicar temps a hobbies, amistats i activitats que ens facin feliços.
- Aprendre a desconnectar del treball fora de l’horari laboral.
- Prioritzar experiències i moments de qualitat més que l’acumulació de tasques o diners.
Treballar per viure no significa no tenir ambició ni projectes, sinó posar límits i valorar què és realment important.
Viure per treballar: el risc del desequilibri
Quan vivim per treballar, el treball passa a ocupar la major part del nostre temps i energia, sovint a costa de la salut, les relacions i el benestar emocional. L’estrès constant, l’ansietat i la sensació de buidor són senyals clars que alguna cosa no està equilibrat.
Vides centrades únicament en la feina poden generar:
- Pèrdua de temps amb la família i amics.
- Desconnexió amb les mateixes emocions i necessitats.
- Problemes de salut física i mental per excés de càrrega i pressió.
- Una sensació de falta de sentit quan el treball deixa de ser plaer i es converteix en una obligació interminable.
Reflexionar sobre el nostre model de vida
Preguntar-se “treballo per viure o visc per treballar?” no és només filosòfic; és pràctic i necessari. El primer pas és observar com passem el nostre temps i quines són les nostres prioritats reals.
Algunes preguntes que poden ajudar:
- Què m’omple més: complir tasques o viure experiències?
- Estic prou present en la meva vida fora de la feina?
- Els meus objectius professionals estan alineats amb els meus valors personals?
- Com puc equilibrar millor les meves responsabilitats i el meu benestar?
No hi ha un model perfecte, però el més saludable és trobar un punt mitjà. Treballar amb sentit, tenir objectius clars i motivadors, i alhora preservar espai per a la vida personal, genera satisfacció i benestar. Treballar per viure és un acte de respecte cap a un mateix i cap als que ens envolten.
