El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
Aquest hàbit busca augmentar la seguretat, pensant que serà més difícil d'obrir en cas de robatori
És habitual que moltes persones tanquin la porta amb clau a la nit, deixant-la introduïda al pany fins al matí següent. Aquest hàbit busca augmentar la seguretat, pensant que serà més difícil d'obrir en cas de robatori. Tot i això, un expert ha revelat que aquesta pràctica podria ser contraproduent, i representar un risc per als adults grans que viuen sols.
En alguns països europeus, les portes que permeten deixar la clau posada al pany estan prohibides. El motiu és que en cas d'emergència, és fonamental que els equips mèdics o els bombers puguin accedir ràpidament a l'habitatge. A més, també hi ha el perill de produir-se un bloqueig accidental, provocant que els ocupants tampoc no siguin capaços d'obrir la porta.
L'expert de l'Institut Superior de Seguretat Pública, Samuel Prieto, creu que deixar les claus al pany "no aporta més seguretat". Segons sembla, hi ha diversos mètodes amb què els lladres podrien entrar amb la clau posada, sense augmentar la seguretat.
En canvi, l'especialista recomana millorar la seguretat de la llar. De fet, els panys intel·ligents podrien ser una alternativa més eficaç que els tradicionals. Aquest tipus de panys permeten accedir a través de codis, aplicacions mòbils o biometria.
