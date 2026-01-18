19 de enero
Blue Monday 2025: Nou consells per suportar el dia més trist de l’any
El tercer dilluns del primer mes de l’any s’uneix al final d’una època de festivitats, el començament d’un fred hivern i la tradicional pujada de gener en termes econòmics
Pepe Mencías
Aquest dilluns, 20 de gener, no és un dilluns qualsevol. Segons apunten diversos experts, es tracta del dia més trist de l’any, batejat el 2005 com Blue Monday. Es considera així a causa d’una fórmula matemàtica ideada pel psicòleg Cliff Arnall, amb un origen atribuït a la campanya de màrqueting d’una companyia d’aerolínies. Arnall, tenint en compte variables climàtiques i econòmiques, va donar lloc a aquest dia gris al calendari.
Malgrat que el concepte per si mateix és considerat com pseudociència, ja que no té principis metodològics, molts són els que senten una especial tristesa durant aquest dia, i durant el mes de gener en general. I no és estrany, ja que s’ajunta el final d’una època de festivitats amb el començament d’un fred hivern, i la tradicional pujada de gener en termes econòmics.
La tristesa és una emoció bàsica que apareix amb freqüència i que no sempre porta associats problemes més greus, descriuen des de la plataforma de psicologia ‘online’ TherapyChat. No obstant, és important que sapiguem reconèixer-la, identificar de quin tipus es tracta i gestionar-la adequadament. Aquí teniu 9 consells per aprendre a gestionar-la i combatre-la:
Vivim en una època en què hem après que no sempre podem estar físicament amb els nostres éssers estimats, però això no vol dir que no puguem estar-hi en contacte. Organitza videotrucades o quedades virtuals, i sent l’escalfor de la gent que necessites, els que et fan sentir comprès. El so de la veu d’aquestes persones produirà un efecte emocional molt positiu en tu.
Per mirar de superar la tristesa no t’has de centrar en el cap de setmana que ve, sinó en aquesta jornada. Troba aquell moment que t’il·lusioni avui. Per exemple, l’estona del berenar o de dedicació personal que puguis dedicar-te aquesta tarda, després d’acabar la feina. Visualitza a la ment aquell moment i espera’l amb il·lusió.
Per exemple, disfruta del plaer de ficar-te al llit mentre sents el tacte i l’aroma dels llençols nets. Degusta la textura dels aliments quan mengis a la taula. Regala’t el plaer d’un bany relaxant. Seu al sofà per veure la teva sèrie preferida. Camina descalç per l’alfombra de casa o per la gespa d’una zona verda. Les sensacions formen part de la vida, i a través seu també connectes amb el llenguatge del present. I, sens dubte, la millor manera de fer front a la tristesa és a través de l’actitud conscient de viure l’ara.
De vegades, ocorre que quan una persona se sent trista prefereix vestir amb tons foscos i tria ‘looks’ amb aquestes tonalitats apagades per vestir en el dia a dia. És com si volgués passar desapercebuda. No obstant, els colors alegres produeixen un efecte vital en l’estat d’ànim gràcies a l’estímul de la seva informació visual. Tot i que ara mateix vivim una situació en la qual el teletreball s’ha estès, és important que cuidem com ens vestim i ens preparem per a la jornada laboral, sobretot si estem travessant una ratxa de sentiments de tristesa. Intenta vestir-te i arreglar-te com si anessis a sortir de casa per anar a l’oficina, i afegeix-hi un toc de color.
És convenient que, al marge que sigui hivern, primavera, estiu o tardor, fomentis l’hàbit de tenir cada dia un moment per sortir a caminar, respirar l’aire pur, admirar la bellesa dels llocs naturals, practicar ‘mindfulness’ i passejar. Observa el benestar que experimentes després d’una agradable estona en contacte amb un paisatge únic que t’embolcalla amb la seva perfecció immensa.
Practicar la gratitud t’ajudarà en la tasca de deixar enrere la tristesa. És preferible que la raó de gratitud sigui actual, però també pots connectar amb el passat. Tanca els ulls per recordar els detalls d’aquell moment. A través d’aquest record també tens l’oportunitat d’actualitzar les sensacions que vas viure llavors com si realment les estiguessis protagonitzant ara.
¿Per què tant drama quan pots observar la vida des del filtre de l’humor? Intenta realitzar aquest exercici com si es tractés d’un ‘role playing’, en què has d’interpretar el rol d’una persona que es concentra a ser feliç durant un dia. ¿Què faràs perquè aquesta jornada sigui més alegre per a tu? Pensa-ho i actua en conseqüència. Demà fes el mateix.
Sens dubte, les paraules tenen un potencial de comunicació molt important i, en moltes ocasions, són eines que curen. L’escriptura és terapèutica, especialment, quan vols afrontar aquesta tristesa des de la soledat. Com pots observar en la música i en la literatura, la tristesa també inspira. Per tant, deixa que t’inspiri per, a partir de les teves pròpies circumstàncies, transformar aquestes sensacions internes en bellesa a través de les paraules.
Un dels principals problemes que poden estancar-te i no deixar que et desfacis de la tristesa és que creguis que el que sents està fora de lloc. Davant això, el primer que has de tenir clar és que no has de jutjar els sentiments. Aparta de la ment la idea del «que hauries de sentir» i del temps durant el qual ho hauries de sentir. Cada persona és un món i pot ser que tu tardis més o menys que la resta a desfer-te de l pena.
