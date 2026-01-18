El xampú de cavall: un producte de moda que realment no és tan màgic com ens han fet pensar
L'expert en dermatologia ens explica què és la biotina i com actua en els nostres cabells
Rafa Sardiña
Buscar productes per lluir una cabellera més sana i brillant és molt habitual. El problema rau quan hi ha productes que es posen de moda i realment no sabem el dany que ens poden ocasionar. Això succeeix amb el xampú de cavall. Un producte famós per les seves "propietats" contra la caiguda de cabells, enfortiment i brillantor. Però els dermatòlegs ens adverteixen sobre la seva poca efectivitat.
És un producte concentrat formulat amb biotina, que és una vitamina que també es coneix amb el nom de vitamina H, vitamina B7 i vitamina B8. El doctor José Carlos Moreno, cap de Dermatologia de l'Hospital Reina Sofia de Còrdova, explica que “els xampús són uns cosmètics molt ben estudiats que serveixen per rentar els cabells i poden millorar les seves condicions cosmètiques”.
No obstant això, “en algunes ocasions poden ser beneficiosos en el tractament de patologies de cuir cabellut, però de cap manera té eficàcia sobre la caiguda dels cabells ni sobre la seva prevenció”.
Qui va ser president de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), indica que “la biotina és una vitamina, del grup B, que pot tenir eficàcia en alguns tipus d'alopècia, però ingerida, és a dir, que no s'absorbeix de forma tòpica (aplicada sobre els cabells, en aquest cas)”.
Biotina: en quins aliments la trobem?
La biotina, que ajuda a convertir els carbohidrats, els greixos i les proteïnes en energia que necessitem per al dia a dia, està en aliments, principalment en ronyó, fetge, rovell d'ou, fongs, algunes verdures (coliflor, patata) i fruites (plàtan, síndria, alvocat i maduixes).
Des de l'AEDV indiquen que “la deficiència de biotina és relativament rara i quan passa, sol ser a conseqüència de malalties genètiques que ocasionen dèficit a l'enzim biotinidasa que és la responsable del metabolisme de la biotina”.
Com es manifesta el dèficit de biotina?
Tot i això, “el dèficit secundari a una ingesta inadequada és rar, i sol veure's en persones alcohòliques, en persones que reben tractaments anticonvulsius i en aquelles persones que reben alimentació parenteral durant un període de temps prolongat”. El seu dèficit es pot manifestar amb:
L'enrenou pel xampú de cavall “manca de rigor científic”. "Es pensa que els suplements de biotina poden tenir un efecte beneficiós per a la pell, els annexos (cabells i ungles). Però no hi ha estudis que demostrin l'eficàcia terapèutica de la biotina.
Quanta biotina necessito?
Depèn de l'edat.
- Nadó fins als 6 mesos d'edat: 5 mcg
- Nadó de 7 a 12 mesos d'edat: 6 mcg
- Nens d'1 a 3 anys: 8 mcg
- Nens de 4 a 8 anys: 12 mcg
- Infants de 9 a 13 anys: 20 mcg
- Adolescents de 14 a 18 anys: 25 mcg
- Adults majors de 19 anys: 30 mcg
- Dones i adolescents embarassades: 30 mcg
- Dones i adolescents en període de lactància: 35 mcg
Aleshores, la biotina enforteix els cabells i les ungles?
Els suplements de biotina es comercialitzen sota la premissa que milloren els cabells, la pell i les ungles. Des del National Institutes of Health (NIH) insisteixen que “hi ha molt poca evidència científica per donar suport a aquestes afirmacions”.
"En alguns estudis petits, algunes persones amb ungles fines i afeblides que van prendre altes dosis de biotina van notar les ungles més fortes. Els metges també han reportat que, en alguns casos, les altes dosis de biotina han millorat un trastorn rar dels cabells en els nens i d'erupció cutània als nadons".
Cal tenir en compte que la biotina pot influir amb altres medicaments, com ara els que s'utilitzen per a l'epilèpsia.
