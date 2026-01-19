El fred no perdona: claus per protegir les teves plantes
Amb petits gestos, el fred deixa de ser un enemic per a les plantes de casa o el jardí
Natacha Payá
Les gelades i les baixes temperatures pròpies de l’hivern poden afectar seriosament la salut de les plantes ornamentals i dels cultius. Cada any, l’arribada del fred intens posa a prova jardins, balcons i horts urbans, provocant danys que, en molts casos, es poden evitar amb mesures senzilles i a l’abast de tothom.
Tot i que l’hivern sol associar-se amb una aturada en el creixement vegetal, no ha de significar necessàriament la fi dels espais verds. Una bona prevenció és clau per minimitzar els efectes del fred. Protegir les plantes i mantenir un reg adequat ajuda a reduir l’impacte de les gelades. Cobrir-les amb un llençol, una manta tèrmica o plàstic agrícola crea una barrera aïllant que conserva la calor acumulada durant el dia. Una altra recomanació eficaç és agrupar els testos per disminuir l’exposició al fred i al vent. Si es disposa d’espai, traslladar-los a l’interior de l’habitatge o a zones resguardades, com garatges o galeries, pot marcar la diferència. També és possible improvisar petits hivernacles casolans utilitzant estructures senzilles i plàstic transparent, una solució econòmica que permet protegir i fins i tot continuar cultivant certes espècies fora de temporada.
Pel que fa a la poda, convé ser prudent. No es recomana podar fins que hagi passat el risc de gelades, ja que les parts seques actuen com a protecció natural davant del fred. Avançar aquesta tasca pot danyar els nous brots, especialment sensibles a les baixes temperatures. La poda s’ha de reservar per a finals d’hivern o començaments de primavera.
El comportament de les plantes davant del fred varia segons el seu tipus. Les plantes anuals, que completen el seu cicle en una sola estació, no solen sobreviure a les gelades i s’hauran de retirar. En canvi, les herbàcies perennes poden rebrotar a la primavera, encara que durant l’hivern presentin un aspecte marcit. Les plantes llenyoses dependran de la seva rusticitat: les espècies tropicals i subtropicals són les més vulnerables i requereixen una atenció especial.
