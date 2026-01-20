Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera

El Govern d’Espanya impulsa un canvi normatiu per reforçar la transparència salarial i reduir la bretxa retributiva

Bruna Segura

Girona

A partir d’ara, les empreses a Estat espanyol estaran obligades a informar dels salaris que paguen als seus treballadors. Aquesta mesura, impulsada pel Govern, té com a objectiu augmentar la transparència retributiva i combatre les desigualtats salarials, especialment les vinculades al sexe o a la categoria professional.

El canvi normatiu afecta tant les grans empreses com les pimes i suposa un nou dret per a les persones treballadores. La iniciativa s’emmarca dins la normativa d’igualtat i transparència salarial desenvolupada pel Ministeri de Treball i Economia Social, i amplia les obligacions ja recollides a l’Estatut dels Treballadors.

La finalitat principal és que els empleats puguin conèixer com es distribueixen els sous dins de l’empresa i detectar possibles situacions de discriminació. Les companyies hauran de facilitar informació sobre els salaris mitjans, els complements salarials i les percepcions extrasalarials, desglossades per sexe i categoria professional.

La norma no obliga a fer públic el sou individual de cada treballador, sinó a proporcionar dades agregades que permetin comparar retribucions i comprovar si existeix una igualtat real en llocs de treball equivalents.

Aquest nou marc legal reforça la protecció dels treballadors, que podran sol·licitar aquesta informació i, en cas de detectar desigualtats injustificades, demanar explicacions o iniciar accions legals. Per a les empreses, l’incompliment pot comportar sancions econòmiques, especialment si es constata discriminació salarial.

Des del Govern defensen que la transparència salarial afavoreix la igualtat, millora el clima laboral i reforça la confiança interna. Tot i això, algunes organitzacions empresarials alerten d’un possible augment de la càrrega administrativa, sobretot per a les petites empreses.

