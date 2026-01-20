T'interessa: Coneix el truc dels restaurants per a tenir una cuina neta
Un mètode senzill, econòmic i efectiu per netejar coberts vells sense productes químics
Hi ha trucs domèstics simples i econòmics que poden resoldre problemes habituals a la cuina. Un dels més copiats últimament consisteix a posar una fulla de paper d’alumini dins una paella, olla o cassó alt amb aigua bullent, barrejada amb uns ingredients bàsics. Aquest mètode, que ja apliquen alguns restaurants, serveix per recuperar l’aspecte original de coberts antics, especialment els d’acer inoxidable o plata, que amb el temps perden brillantor a causa de l’oxidació.
El truc combina tres elements:
- El bicarbonat de sodi, que ajuda a descompondre restes i neutralitzar olors.
- Les propietats de l’alumini, que genera una reacció electroquímica amb les sals de l’aigua i elimina les taques d’oxidació.
- La calor de l’aigua bullent, que accelera tot el procés.
Per posar-ho en pràctica només cal: 1 litre d’aigua, 1 cullerada de bicarbonat, 1/2 cullerada de sucre, una fulla de paper d’alumini, una cassola o paella alta i tisores.
Com aplicar el mètode pas a pas
- Prepara la solució: aboca el litre d’aigua a la cassola i afegeix-hi el bicarbonat i el sucre. Remena bé fins que es dissolguin.
- Prepara el paper d’alumini: talla la fulla per la meitat, divideix cada part en quatre i fes boletes compactes.
- Bull i remulla: quan l’aigua bulli, afegeix les boletes d’alumini i després els coberts (forquilles, ganivets, culleres). Mantén un bull suau durant 10 minuts.
- Acaba la neteja: treu els coberts amb unes pinces, renta’ls amb aigua tèbia i sabó, eixuga’ls amb un drap net i observa com tornen a brillar.
