Ho has de saber: Recollir abans d’hora és incomplir la jornada laboral? Això diu la normativa
La llei estableix que el treballador ha d’estar operatiu fins a l’hora exacta de sortida i preveu sancions de fins a 750 euros
És una situació habitual en molts llocs de treball: quan el contracte fixa l’hora de sortida a les 15.00, a les 14.59 molts treballadors ja tenen tot recollit i es disposen a fitxar i marxar. Aquest costum, però, ha obert un debat legal sobre si és correcte o no abandonar l’activitat abans que finalitzi oficialment la jornada.
La polèmica s’ha fet visible arran d’un vídeo a les xarxes socials en què una empleada explica que sempre és la primera a sortir del seu lloc de feina. Segons relata, quan arriba l’hora de plegar ja està preparada per marxar immediatament.
Davant d’això, un advocat laboralista ha aclarit que, si la jornada acaba a una hora concreta, aquest és el moment en què s’ha de deixar de treballar, no abans. Això implica que a l’hora de sortida s’ha d’estar apagant l’ordinador o acabant l’activitat, i només a partir d’aquí es pot fitxar i marxar. El mateix criteri s’aplica a l’entrada: si la jornada comença a les vuit, cal estar ja al lloc de treball a aquesta hora, i qualsevol preparació prèvia s’ha de fer abans.
Segons la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, no està permès abandonar el lloc de treball durant l’horari laboral per preparar la sortida. La normativa entén que el treballador ha d’estar plenament operatiu des de l’inici fins al final de la jornada, i no començar a recollir abans de l’hora establerta.
A més, aquesta llei tipifica com a infracció lleu el fet de no complir les exigències del temps de treball acordat, llevat que hi hagi una causa justificada o de força major. Això significa que l’empresa pot sancionar tant el fet de no estar preparat a l’hora d’entrada com abandonar el lloc abans que acabi la jornada.
Pel que fa a les conseqüències, la normativa preveu diferents nivells de sanció segons la gravetat de la infracció. Les infraccions lleus poden comportar multes d’entre 70 i 750 euros, les greus sancions d’entre 751 i 7.500 euros, i les molt greus multes que poden arribar fins als 225.018 euros.
