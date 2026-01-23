L'oferta que fa un bar de Saragossa als treballadors autònoms: sense lletra petita
Fem una mica d'alliberament fiscal... almenys a la taula
Paula Marco
Quan canviem d'any, sempre ens diuen que ens agafem les coses amb optimisme, però com fer-ho? Si ens apugen els impostos, les factures i els autònoms... Són un dels sectors que pitjor ho passen. Aquest mes de gener sol ser un dels més complicats referent a les despeses i facturació per les persones que treballen per compte propi.
Segons el calendari de l’Agència Tributària, gener concentra algunes de les principals obligacions fiscals de l’any: el model 303 de l'IVA (fins al 20 de gener), la liquidació de l'IRPF del quart trimestre (fins al 30 de gener), la quota mensual de la Seguretat Social i, en molts casos, també l'Impost de Societats. Tot això en només trenta dies. Tot mentre la caixa registradora avança a mig gas.
Conscient que gener no és un mes per celebrar, sinó per sobreviure, el restaurant Me Va Me Va, situat al carrer Josefa Amar i Borbón de Saragossa, ha decidit fer un gest per ajudar els autònoms, comerciants i petits empresaris. I ho fa amb un gest tan senzill com necessari: un 10% de descompte fix en tot el que consumeixin fins al 31 de gener de 2026, només per presentar la seva targeta de visita.
Perquè si alguna cosa entén l’equip de Me Va Me Va —que també és un negoci independent— és el que significa remar contra corrent al gener.
Del 20 al 31 de gener: comença l’alliberament fiscal… almenys a la taula
La campanya s’activa oficialment el dimarts 20 de gener, coincidint amb la primera gran cita amb Hisenda, però no es tracta d’una acció puntual: el descompte es manté fins al 31 de gener. A més, ve amb diversos detalls pensats per al dia a dia de l’autònom:
- 10% de descompte en tot: menús del dia, consumicions, sopars, dinars de treball, esdeveniments al prive…
- Menú executiu amb cafè inclòs (del 20 al 31 de gener), perquè després de lidiar amb models tributaris, el mínim és no haver de pagar el cafè.
- Sense lletra petita: euro a euro, consumició a consumició. Presentes la teva targeta i ja està.
“Gener és un mes difícil per a tots i especialment per a qualsevol autònom”, explica Rafael San Emeterio, gerent de Me Va Me Va. “Vens de gastar al Nadal, arranques l’any amb la caixa més buida de l’habitual i, a sobre, et plouen impostos per tots els costats. No és que sigui dramàtic, és que és la realitat. I nosaltres, que també estem en el mateix vaixell, volíem fer alguna cosa. No per salvar-li la vida a ningú, però sí per fer que gener sigui una mica més lleuger”.
Cafè gratis perquè gener no et tregui també la sobretaula
El menú executiu és el refugi clàssic de qui treballa fora de casa, i Me Va Me Va ho sap bé. Per això, tots els autònoms que triïn el menú del dia entre el 20 i el 31 de gener, a més del 10% de descompte, es duran el cafè de regal.
Perquè hi ha petits gestos que signifiquen molt. I en un mes en què tot sembla restar, almenys aquí, alguna cosa suma.
