Pujaran els salaris el 2026? Així afectarà a la nòmina la possible pujada del SMI
El Ministeri de Treball negocia un increment del salari mínim del 3,1%, que podria beneficiar directament 1,5 milions de treballadors
El Ministeri de Treball ha intensificat les negociacions per actualitzar el salari mínim interprofessional (SMI), una de les principals eines del Govern per protegir els salaris més baixos davant l’augment del cost de la vida.
La proposta que hi ha actualment sobre la taula planteja incrementar el SMI un 3,1% el 2026, fins a situar-lo en 1.221 euros mensuals en 14 pagues. Això suposaria 37 euros més al mes respecte a l’any 2025, amb efectes retroactius des de l’1 de gener.
Segons fonts del Ministeri de Treball, prop d’1,5 milions de persones es veurien directament beneficiades per aquesta pujada si finalment s’aprova amb aquestes xifres.
Un dels punts clau de la negociació és la fiscalitat del salari mínim. L’executiu defensa que el SMI no tributi a l’IRPF, amb l’objectiu que l’augment es noti realment en el salari net dels treballadors. Aquesta mesura, però, encara depèn del vistiplau del Ministeri d’Hisenda, que no ha fixat una posició definitiva.
Pel que fa als sindicats, després d’haver reclamat inicialment increments més elevats, han rebaixat les seves exigències un cop coneguda la proposta del Govern. El vicesecretari general de la UGT, Fernando Luján, ha demanat “un exercici de responsabilitat” i ha evitat posicionar-se clarament a favor o en contra mentre continuïn les negociacions.
Un cop s’assoleixi un acord definitiu, la pujada del SMI haurà de passar pel Consell de Ministres i, previsiblement, aprovar-se mitjançant un decret llei, que posteriorment haurà de ser convalidat pel Congrés.
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència