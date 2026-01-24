Fes-te una foto amb aquesta torre de llibres i seràs trending tòpic a les xarxes socials
Aquest espai d'aprenentatge s'ha tornat el més viral
AFP
Buscar llocs "emblemàtics" on fer-se fotos per després penjar-les a les xarxes socials és un dels reptes "més importants" de la societat digital. Així doncs, que no et sorprengui trobar imatges molt diferents del que estàs habitual a veure si segueixes diversos influencers. Aquest cas, et presentem un lloc realment impressionant: el vestíbul de la Biblioteca de Praga. Aquest espai té un cilindre amb 8.000 volums i això fa que aquesta torre de llibres s'hagi convertit, sense saber-ho en una de les imatges més viralitzades i de moda del planeta.
La instal·lació de l'artista eslovac Matej Kren, titulada “Idiom”, consisteix en una pila cilíndrica de llibres, amb una entrada en forma de llàgrima i miralls als dos extrems, creant la impressió d'un túnel sense fi.
La Biblioteca Municipal de Praga va instal·lar l'obra al vestíbul el 1998, però no va ser fins fa tres anys quan es va començar a tornar viral a les xarxes socials. “Ho vaig veure i jo també ho volia en una foto”, sospira el turista tailandès Pattapol Thongsaard després d'haver esperat una hora amb cent persones més, en part al carrer.
Milers de turistes
La portaveu de la biblioteca, Lenka Hanzlikova, va confirmar a l'AFP que en els períodes punta, com Nadal i Pasqua, “Idiom” atrau uns 1.000 turistes al dia a causa dels “algorismes de TikTok” que el van valorar en els seus continguts a finals del 2022.
“Hem de gestionar això d'una manera o altra, perquè fer front a aquesta multitud de turistes no té res a veure amb la nostra missió principal”, subratlla. “La majoria dels lectors se'l prenen amb humor i consideren la situació simplement estranya, però hem tingut persones que han confós la cua de turistes amb la de devolució de llibres”, explica.
La biblioteca ha reservat una de les cinc entrades per als turistes i està considerant cobrar una entrada i contractar personal per controlar la multitud. Preguntat per l'AFP sobre aquest èxit inesperat, l'artista afirma que està molt sorprès. Abans de vendre-la a la Biblioteca de Praga, havia exposat “Idiom” a diverses ciutats del món, utilitzant cada vegada llibres rebutjats localment.
La seva obra també va aparèixer a la portada de la revista Science i a les guies Lonely Planet, però “res comparable” amb l'actual bogeria, afirma el senyor Kren. "Pensava que cauria en l'oblit, no tenia cap intenció de crear una atracció turística", afegeix. Ghazal Nour, una iraniana resident a Itàlia que va esperar mitja hora per veure la torre, la considera “magnífica”, tot i que creu que l'entusiasme és exagerat.
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Polèmica a Girona: queixes per una furgoneta del Banc de Sang aparcada en places per a persones amb mobilitat reduïda
- SOS Costa Brava atribueix els despreniments a Llançà a la construcció en 'llocs impossibles
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Interior multa amb 300 euros el portaveu dels antimonàrquics de Girona per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Projecten una sala de concerts al carrer Emili Grahit de Girona