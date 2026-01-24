Aquest és el poble d'Espanya amb poc més de 400 habitants: ideal pels nòmades digitals
Saps què vol dir ser un nòmada digital?
Chaima Laghrissi
Des de la pandèmia de la covid-19, s'ha amplificat el teletreball. Aquesta tendència ha fet que hi hagi més persones que vulguin adherir-se a aquest sistema. Una manera de treballar sense estar a l'oficina. Així doncs, pots treballar des de qualsevol lloc, sempre que tinguis ordinador i una bona connexió wifi. En aquest punt, va aparèixer un nou segment: els nòmades digitals.
I amb ell, municipis que atrauen aquest tipus d'empleats estrangers per acabar així amb l'Espanya buida. A Màlaga hi ha un poble que s'ha convertit en el paradís dels nòmades digitals de tot el món i que només el 2025 ha rebut un total mig centenar.
Es tracta de Benarrabá, un petit poble de 450 habitants de la Vall del Genal, que ha acollit un total de 52 nòmades digitals procedents de 19 països diferents de la mà de Rooral, una associació coliving coworking que estableix aliances amb pobles ubicats en àrees despoblades per acollir la gent local que volen.
El que va començar el gener del 2025 com un projecte pilot, ja és tot un èxit. I per tercer any consecutiu, diferents grups de persones procedents de diferents països han residit, treballat i s'han fos amb la vida del poble durant diverses setmanes.
L'estada mitjana d'aquests teletreballadors ha estat de 24 dies, contribuint a revitalitzar l'economia del municipi: "Benarrabá té un entorn natural inigualable, un centre d'innovació amb un equipament meravellós, una aposta clara per la digitalització com a eina per crear noves oportunitats, allotjaments de qualitat disponibles perquè els nòmades digitals resideixin durant la seva estada i," Barbed, responsable de Rooral.
Espais de coworking i revitalització del municipi
L'Ajuntament de Benarrabá i la comunitat local, 'Rooral' s'encarrega d'organitzar tot el necessari perquè la gent pugui teletreballar i sentir que forma part de la vida d'un poble: espai coworking, allotjament i activitats socioculturals per conviure i integrar-se a la identitat cultural del municipi, gaudir de la seva gastronomia i descobrir-ne l'entorn natural.
Una altra peça clau de l'associació Rooral és el que els teletreballadors aporten moltes vegades a la dinamització del territori. En aquest sentit, i com a exemple, un artista ha pintat retrats de 45 veïns i veïnes de Benarrabá, s'ha enregistrat un documental sonor del municipi o s'ha creat un mapa amb els punts singulars i d'interès del poble, entre altres iniciatives.
A més, s'han organitzat diferents activitats en què els nòmades digitals han contribuït amb el seu talent i les seves habilitats a potenciar la innovació i l'emprenedoria rural a la comarca.
