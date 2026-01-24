Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial

Una eina permet conèixer el rang salarial habitual segons el sector, el càrrec, l’experiència i la ubicació professional

Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial

Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial / CC0

Bruna Segura

Girona

En un mercat laboral on els sous poden variar molt fins i tot dins d’un mateix país, cada vegada més professionals es pregunten si estan cobrant el que realment els correspon. El salari no depèn només del lloc de treball, sinó també del sector, de l’experiència acumulada i fins i tot de la zona geogràfica, factors que generen diferències significatives entre perfils aparentment similars.

Per donar resposta a aquesta inquietud, la consultora HAYS posa a disposició dels usuaris una calculadora salarial que permet conèixer quin és el rang de sou més habitual per a cada posició dins del mercat laboral. No es tracta d’una simple taula, sinó d’una eina interactiva que ofereix una estimació personalitzada segons la situació professional i el sector d’activitat.

Aquesta calculadora ajuda a obtenir una visió més objectiva de la posició d’un professional al mercat, allunyant-se de percepcions subjectives o comparacions amb l’entorn immediat. La forquilla salarial que mostra no és una garantia de sou, però sí una referència sòlida per saber si la remuneració està alineada amb la mitjana del sector.

El funcionament és senzill i es pot completar en pocs minuts. Cal accedir a la calculadora a través del web de HAYS, seleccionar el sector professional i l’àrea de treball, indicar el lloc o rol que s’ocupa actualment i ajustar-lo al màxim a la realitat laboral.

També s’ha d’introduir el nivell d’experiència, ja sigui en anys o en categoria professional, així com la ubicació geogràfica, ja que el salari mitjà pot variar considerablement segons la zona.

Notícies relacionades

Un cop introduïdes totes les dades, només cal prémer «calcular» perquè l’eina processi la informació i mostri una forquilla salarial orientativa adaptada al perfil. En pocs segons, l’usuari pot comparar el seu sou amb la mitjana del mercat per a professionals amb el mateix càrrec, experiència i ubicació.

TEMES

