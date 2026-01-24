Quin és el preu d'insultar el teu cap per Whatsapp? Un home ho comprova i ho paga car amb aquesta multa
La justícia considera injurioses les expressions utilitzades i l’obliga a indemnitzar el superior i a publicar la sentència al mateix grup laboral
Un treballador d’una empresa de seguretat ha estat condemnat a pagar 1.184 euros després d’insultar el seu superior en un grup de WhatsApp de feina amb una cinquantena de persones. Els fets es van produir arran d’una suposada deute salarial de 40 euros, que no ha quedat acreditada judicialment.
En els missatges, el treballador es va adreçar al seu cap amb expressions com «xoriço», «pallasso irresponsable» i «munt de merda», tant per escrit com en un missatge de veu. Davant d’això, el superior va presentar una demanda per injúries.
En una primera resolució, un jutjat de primera instància va rebutjar la demanda en considerar que no hi havia una voluntat clara d’ofendre. No obstant això, l’Audiència Provincial ha revocat aquesta decisió i ha conclòs que les expressions utilitzades són injurioses “des de qualsevol punt de vista”.
El tribunal assenyala que, encara que hagués existit el deute —fet que no ha quedat provat—, no hi ha cap justificació ni proporcionalitat per utilitzar aquests insults en un grup de WhatsApp laboral, especialment tenint en compte la responsabilitat professional de la persona afectada.
L’Audiència, però, no considera que els missatges vulneressin el dret a l’honor de l’empresa, ja que interpreta que els insults responien a un estat d’enuig personal per la manca de cobrament, i no a un atac directe a la societat mercantil.
Pel que fa a la sanció econòmica, el tribunal considera que la indemnització és proporcional a la gravetat de l’ofensa. L’import fixat equival al salari mínim interprofessional i inclou, a més, l’obligació de publicar el contingut de la sentència en el mateix grup de WhatsApp on es van produir els insults.
