No pengis les trucades spam: això és el que has de dir exactament perquè s’acabin
La nova normativa i alguns mètodes immediats permeten reduir les trucades comercials i protegir la privacitat dels usuaris
Les trucades comercials no desitjades, conegudes com a spam, s’han convertit en una molèstia habitual. Tot i els avisos automàtics dels telèfons mòbils i els filtres de les operadores, molts usuaris continuen rebent ofertes de productes o serveis que no els interessen o que arriben en moments inadequats.
Per fer front a aquesta situació, el Congrés va aprovar la Llei de Serveis d’Atenció a la Clientela, impulsada pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i ratificada posteriorment. Aquesta normativa estableix estàndards de qualitat en l’atenció al consumidor i inclou mesures per posar fi a les trucades spam, amb l’objectiu d’evitar abusos i reforçar els drets dels usuaris.
Malgrat això, la realitat és que les trucades comercials encara persisteixen. Davant la manca d’efectes immediats de la llei, els experts recomanen estratègies pràctiques per reduir-les. Si el telèfon identifica una trucada com a spam, es pot penjar i bloquejar el número, tot i que aquesta solució és temporal, ja que les empreses poden trucar des d’altres línies.
L’opció més efectiva és respondre de manera clara i directa, sense males formes: «No m’interessa i vull que elimineu el meu número de la vostra base de dades». Aquesta frase obliga l’empresa a tenir en compte la voluntat de l’usuari.
També és important no contestar mai amb un simple “sí”, ja que pot formar part d’estafes de clonació de veu, ni facilitar dades personals sota cap circumstància.
Finalment, la Policia Nacional recorda l’existència de serveis gratuïts com la Llista Robinson i Stop Publicitat, que permeten oposar-se a rebre comunicacions comercials de companyies amb les quals no hi ha relació contractual. Les empreses estan obligades a consultar aquests registres abans de fer campanyes publicitàries, i l’efectivitat d’aquests serveis sol notar-se al cap d’unes setmanes des de la inscripció.
