Diners i parella: quan “pagar-ho tot” es confon amb amor (i quan pot amagar desigualtats)
El ‘tiktoker’ de 21 anys rebutja compartir gastos i reobre la conversa sobre models de relació, autonomia econòmica i acords justos dins la parella
El debat que ha obert el ‘tiktoker’ i jove empresari Javier Morant (21 anys) no gira només al voltant de qui paga el sopar, sinó sobre com s’entén avui la parella quan entren en joc els diners: tradició i cavallerositat o igualtat i corresponsabilitat, en un context on el feminisme ha posat al centre l’autonomia econòmica i el repartiment equilibrat de càrregues.
Quan la “cavallerositat” es converteix en norma
En diversos vídeos i en una entrevista televisiva, Morant defensa que s’han perdut “gestos” que, segons ell, haurien de ser habituals: convidar i pagar, acompanyar la parella a casa i mantenir detalls quotidians. El punt que ha encès més la discussió és la seva negativa rotunda a la idea de compartir despeses dins la relació: assegura que no ho contempla perquè, des del seu punt de vista, estimar és “donar” i assumir el paper de proveïdor.
El límit entre “ser tradicional” i el masclisme
Aquí és on apareix la línia fina entre ser tradicional i caure en un model que moltes veus consideren masclista. Els crítics no qüestionen que una persona vulgui ser generosa, sinó el missatge implícit: si el rol econòmic queda fixat per gènere (ell paga, ella rep), es pot reforçar una relació asimètrica en què una part té més poder de decisió o més capacitat de marcar les regles. I això, remarquen, és justament el que el feminisme ha intentat corregir: que la cura i les finances no recaiguin per defecte en un sol costat, i que ningú se senti en deute o subordinat per motius econòmics.
El feminisme i els diners: autonomia, no “comptabilitzar l’amor”
Els seus seguidors, en canvi, interpreten el discurs com una defensa de la generositat sense convertir la relació en una comptabilitat. Argumenten que pagar pot ser un gest afectiu i que la parella pot funcionar perfectament si hi ha acord.
Acord o imposició? La clau està en l’equilibri
El problema, assenyalen experts, és que aquest “acord” ha de ser real: negociat, lliure i revisable, no una norma imposada ni una expectativa social. En cas contrari, els diners poden esdevenir un mecanisme de control o una font de dependència.
Com repartir les despeses sense desigualtat de poder
La polèmica ha servit per reobrir una qüestió que moltes parelles eviten: parlar de diners. Especialistes en finances i dret de família coincideixen que, sigui quin sigui el model (més tradicional o més igualitari), el que protegeix la relació és la transparència: definir com es reparteixen habitatge, alimentació, oci, estalvi i imprevistos, i què passa si canvien els ingressos.
Repartiment proporcional: l’opció que guanya terreny
En la pràctica, cada vegada és més comú optar per fórmules proporcionals als ingressos (per exemple, si una persona guanya 3.000 € i l’altra 1.000 €, un repartiment 70-30), perquè evita que una part quedi ofegada i l’altra tingui la sensació de “mantenir”. D’altres parelles prefereixen el 50-50, o bé alternar pagaments segons el tipus de despesa. No hi ha una recepta universal: el punt clau és que el sistema no generi ressentiment, dependència ni desigualtat.
En definitiva: amor, sí; però amb números clars
El debat que ha posat sobre la taula Morant no és només cultural, sinó també econòmic: què significa “aportar” a una parella. Per a uns, és un gest protector i tradicional; per a altres, una manera de perpetuar rols que el feminisme qüestiona. Entre una cosa i l’altra, la conclusió és clara: l’amor pot tenir detalls, però la relació s’aguanta quan hi ha acords clars, autonomia i corresponsabilitat.
