Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
Una precisió clau per a moltes famílies a l’hora de gestionar comptes bancaris i futures herències
Una de les qüestions més habituals en la tramitació d’herències, especialment quan no hi ha testament i hi ha comptes bancaris compartits entre pares i fills, és què passa amb l’Impost de Successions, un dels tributs que genera més dubtes entre les famílies.
Hisenda ha estat clara sobre aquest punt: afegir els fills com a cotitulars d’un compte bancari no es considera una donació a efectes fiscals, sempre que els diners hagin estat aportats exclusivament pels pares. Aquesta pràctica no comporta, per si sola, cap obligació tributària addicional.
Segons explica la Direcció General de Tributs, la cotitularitat s’interpreta com una autorització per operar amb el compte —fer pagaments, retirar efectiu o gestionar rebuts—, però no implica que la propietat dels diners passi als fills. El criteri determinant és l’origen dels fons: el titular real dels diners és qui els ha ingressat, independentment del nombre de persones que figurin al compte.
Aquesta aclaració és especialment rellevant en famílies que, per raons d’edat o salut, decideixen facilitar als fills la gestió del dia a dia dels comptes bancaris per evitar bloquejos o tràmits complexos.
Quan es produeix la defunció del titular real dels diners, el saldo del compte no passa automàticament al cotitular. Aquests fons formen part de l’herència i s’han de repartir segons el que estableixi el testament o, si no n’hi ha, d’acord amb l’ordre legal d’hereus previst a la normativa civil vigent.
En conseqüència, el simple fet de ser cotitular d’un compte no obliga a pagar l’Impost de Successions i Donacions, ni abans ni després de la mort dels progenitors, sempre que no es pugui demostrar que el fill era el veritable beneficiari dels diners. Aquesta interpretació és aplicable també en l’àmbit de Catalunya, dins del marc general de la normativa fiscal.
